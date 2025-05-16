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16.05.2025 в 11:25

Число новых магазинов в России вырастет на 15–20% в 2025 году

Среди активно развивающихся ретейлеров — «Глория джинс», Melon Fashion Group и «Л’Этуаль»

По итогам этого года количество магазинов российских ретейлеров на территории РФ может вырасти на 15−20%. Таким прогнозом с ТАСС поделился президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Крупные ретейлеры расширяют линейку брендов, будут появляться и новые российские игроки.

Среди наиболее активно развивающихся торговых компаний Шакиров назвал «Глорию джинс», Melon Fashion Group (включает бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela, Idol) и «Л'Этуаль». Так, Melon Fashion Group может в текущем году открыть около 100 магазинов.

Ранее сообщалось, что число новых универмагов в России выросло на 71%. Самый большой рост продемонстрировала торговая сеть Lady & Gentleman.

магазины Торговля
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