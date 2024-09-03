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18+
03.09.2024 в 07:20

Число компаний, практикующих удаленку, увеличилось до 44%

Причиной служит жара и дефицит кадров

В России вновь выросло число компаний, практикующих удаленку. В августе их количество выросло до 44% с 32% в июне, сообщает ТАСС со ссылкой на данные SuperJob.

Эксперты сервиса назвали причиной увеличения числа предприятий с таким типом работы дефицит кадров. Кроме того, в некоторых компанией причиной послужила аномально жаркая погода этого лета.

В Москве предприятий, внедряющих режим удалённой работу, — 43%, в Санкт-Петербурге — 39%.

Доля дистанционных работников от числа занятых в компании тоже выросла — в июне работодателей, у которых в режиме home-офиса работало более трети штатной численности, было лишь 4%, а в августе — 11%.

Компаний, в которых трудятся сотрудники из-за рубежа, сейчас всего 3%.

Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, бухгалтерия, конструкторы, проектировщики, архитекторы, HR-специалисты и юристы.

Напомним, до ковида дистанционные сотрудники работали у каждого третьего работодателя, в мае 2020 года, в разгар пандемии, — в 59% компаний.

удаленка
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