Число азиатских брендов в России за три года удвоилось

В марте на российском рынке работал 71 азиатский бренд, что в 2,4 раза больше, чем в 2022 году. За это время на российский рынок пришли 43 азиатские марки, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные Nikoliers.

По присутствию в России лидирует Турция, чья доля составляет 47%. Турецкие фирмы сделали ставку на одежду, обувь и товары для дома, предлагая в основном продукцию среднего и выше среднего ценового сегмента.

Доля Китая среди азиатских брендов — 28%. В сегменте смартфонов они контролируют 81% рынка. Также китайские бренды заняли сегменты бытовой техники, электроники, одежды и обуви.

Доля Южной Кореи — почти 13%. Южнокорейские компании предлагают косметику, электронику и одежду премиум-сегмента. Кроме того, в России присутствуют бренды из Ливана (почти 6%), Казахстана (почти 3%), а также Узбекистана, Армении и Индии (примерно по 1%).

В BlackStone Keeping Company добавили, что в 2025 году на российский рынок могут выйти еще до 25 новых азиатских брендов. Более 79% из них будут представлять фэшн-сегмент, 14% — бытовую технику и электронику, оставшиеся 7% — косметику и парфюмерию.

Накануне директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что в России доля автобрендов из Китая продолжит увеличиваться и может достичь 90% в 2025 году. По словам эксперта, наибольшую популярность в стране получат автомобили брендов Belgee, Xcite, Tenet, Knewstar и «Москвич».