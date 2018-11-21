Почти четверть россиян живёт в режиме жесткой экономии

22% россиян живут в бедности и могут позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов. При этом экономить сегодня вынуждены практически все граждане страны, пишет РБК со ссылкой на исследование потребительского благополучия РАНХиГС.

По результатам социологического опроса, проведенного в октябре 2018 года, эксперты разделили население России на четыре группы по критерию потребительского благополучия: зона комфорта, зона возможных изменений,зона риска и зона бедности.

В зоне бедности находятся 22% участников опроса, то есть их доходы не позволяют приобретать товары сверх минимально необходимого набора базовых продуктов питания.

«Значительная часть ​людей в зоне бедности вынуждены выбирать — купить минимальный набор самых простых продуктов (например, картофель, морковь, хлеб) или купить самые дешевые, но необходимые лекарства», — рассказал эксперт РАНХиГС Дмитрий Логинов.

В зоне потребительского риска оказались 35,6% респондентов, их текущие доходы позволяют иметь нормальное питание и покупать повседневную одежду, но приобретение предметов длительного пользования (к таким товарам относятся, к примеру, мебель, компьютер, холодильник, смартфон) вызывает крайние сложности.

Самая нестабильная группа — это зона возможных изменений. В нее попали граждане, которые затруднились оценить свои потребительские возможности в следующем году. Например, для части респондентов в этой группе покупка предметов длительного пользования в настоящее время вызывает сложности, но они ожидают повышения уровня материальной обеспеченности, для других же есть возможность приобрести товары длительного пользования, но они предполагают, что их материальное положение ухудшится в ближайшем будущем.В зоне потребительского комфорта находятся только 28,3% россиян — столько респондентов сообщили, что могут позволить себе приобрести товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в ближайшем будущем.

Потребительские стратегии россиян усложнились. Если в 2015−2016 годах режим экономии был главной стратегией для всех групп населения, то в настоящее время эксперты отмечают «расширение потребительской активности относительно обеспеченных групп, стремящихся преодолеть психологический и бытовой дискомфорт, вызванный предшествующим снижением потребления». Однако потребительский спрос восстановился лишь частично, потребитель по-прежнему является очень чувствительным к цене приобретаемых товаров и услуг. При этом потребительская активность, определяющая уровень и качество жизни россиян, далека от докризисного периода.

Значимой проблемой остается и то, что даже при возможности оплачивать услуги, воспринимаемые как необходимые (поступление в вуз, лечение заболеваний в их острой фазе), большая часть населения по-прежнему не может оплатить переквалификацию, дополнительное образование, скрининг здоровья, активный отпуск и т. п.

«Возможности накопления ресурсов развития, обновления человеческого потенциала, выхода на желаемые стандарты стиля жизни являются существенно более дефицитными и не доступны значительной части респондентов, даже включенных в зону потребительского комфорта», — заключили эксперты.