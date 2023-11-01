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01.11.2023 в 06:10

Четверть россиян ограничивают потребление мяса

Они придерживаются принципов вегетарианства и флекситарианства

25% россиян частично или полностью отказываются от мяса, придерживаются принципов вегетарианства и флекситарианства (допускает ограниченное потребление мяса). Ещё 66% задумываются отказаться от продуктов животного происхождения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование фудтех-проекта «Еда будущего».

Кроме того, 8% россиян уже перешли на веганство, которое полностью исключает продукты животного происхождения. 13% респондентов допускают в своем рационе мясо птицы.

При этом большинство россиян задумываются отказаться от продуктов животного происхождения. 46% респондентов хотят перейти на аналоги мясной и молочной продукции — их вынуждает к этому аллергия и непереносимость пищи животного происхождения. Ещё одной причиной изменения своего рациона стала забота о здоровье (23%), а также сочувствие животным.

Опрос проведен среди 1278 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в октябре 2023 года.

Мясо вегетарианство
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