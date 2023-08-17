Рекламные расходы группы «Черкизово» выросли в 1,4 раза в первом полугодии

Группа «Черкизово» (среди брендов — «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава» и другие) отчиталась за первое полугодие 2023 года. Sostav ознакомился с отчётом компании в центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

По итогам первого полугодия 2023-го группа «Черкизово» потратила на рекламу и маркетинг 1,57 млрд руб., что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года — 1,09 млрд руб.

За шесть месяцев компания затратила на услуги в области информтехнологий и связи 221 млн руб. Годом ранее показатель составлял 151 млн руб.

Бонусы сотрудникам в рамках долгосрочной программы стимулирования увеличились почти в семь раз — до 484 млн руб. с 70 млн руб. в первом полугодии 2022 года. На выплаты зарплат сотрудникам (за исключением расходов по пенсионному обеспечению) компания потратила 4 млрд руб. против 3,662 млрд годом ранее.

Всего коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились до 14,74 млрд руб. В первом полугодии 2022-го они были на уровне 11,1 млрд руб.

В первом полугодии выручка «Черкизово» составила 102,8 млрд руб. — это на 15,6% больше, чем годом ранее (88,9 млрд руб.).

Чистая прибыль группы выросла до 16,6 млрд руб. Годом ранее показатель составлял 7,2 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась до 32,9 млрд руб. с 19,2 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла до 16,5 млрд руб. с 12,4 млрд рублей.

Согласно отчёту компании, в первом полугодии выручка от реализации мяса кур выросла до почти 65,7млрд руб. с 52,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, свинины — до 17,57 млрд руб. с 17,3 млрд руб., продукции мясопереработки — до 18,29 млрд руб. с 17,29 млрд руб., продукции растениеводства — до 3,66 млрд руб. с 2,63 млрд руб. соответственно. Выручка от продажи мяса индейки упала до 6,14 млрд руб. с 8,1 млрд руб. годом ранее.