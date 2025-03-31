Чего ждут маркетологи от конференций?

Конференций в маркетинге и рекламе — море. Но далеко не все действительно полезны. Silver Mercury решил не повторять чужие ошибки и начал с простого, но важного шага — спросил у индустрии, чего она действительно хочет от деловых мероприятий. Как итог, получилось исследование о желаниях, предпочтениях и антипатиях современных креативщиков, которое легло в основу грядущей конференции Silver Mercury Network 2025. Команда рассказала Sostav о четырех главных выводах.

Об исследовании Методология: онлайн-опрос аудитории премии Silver Mercury через email, Telegram и LinkedIn.

Период: 27−31 января 2025 года.

Выборка: 79 специалистов из сферы маркетинга, рекламы, диджитал и коммуникаций.

ЦА: от начинающих до экспертов с опытом 15+ лет, которые посещали профильные конференции. Исследовали: Как часто и зачем люди ходят на конференции.

Что именно запоминается (и раздражает) в опыте участия.

Какие темы и форматы актуальны сегодня.

Сколько люди готовы платить — и за что.

Пять неожиданных инсайтов

1. Нетворкинг важнее всего

Контент контентом, но ключевая причина посещения конференций — новые знакомства и полезные связи. Почти 50% участников исследования признались, что возможность найти партнеров и подрядчиков — это главный критерий полезности мероприятия.

Причем VIP-формат участия востребован почти каждым вторым: 49% респондентов уже пробовали этот статус и оценили его за удобство и плотность контактов. Неожиданный инсайт, что «заседания в кулуарах» теперь не просто дополнительная опция, а тот самый мастхэв, ради которого посещают профильные конференции.

Илья Волков, программный директор Silver Mercury Network: Никто больше не хочет быть просто слушателем. Людям важно самим быть частью события, а главное — уходить с новыми, сильными контактами. Поэтому мы сделали нетворкинг основой конференции, а не приложением к кофе-брейку. В SM Network 2025 нетворкинг — это инфраструктура для деловых связей. Мы создаем среду, где можно найти партнеров и подрядчиков, спорить, обсуждать идеи и решать задачи вместе. Участники приходят за реальными контактами, и наша задача — чтобы после конференции эти контакты превратились в сделки и проекты.

2. Чем больше, тем лучше

Маркетологи не хотят камерных встреч. 75% опрошенных выступают за крупные отраслевые конференции, а вот небольшие офлайн-ивенты интересны только 43%. Гибридный формат ценят 37%, а исключительно онлайн готов рассматривать только 21%.

Интересно, что 42% опрошенных готовы приходить на конференцию хотя бы на два дня, а 9% — на все три. Это подтверждает: глубина и насыщенность важнее компактности. Главное, чтобы дни не были «размазаны», а программа — максимально полезной.

Сиденко Иван, управляющий партнер Re:Evolution: В эпоху ковида стали невероятно популярны онлайн-форматы и гибридные конференции, и тогда они действительно работали. Даже мы в Re:Evolution провели один из крупнейших музыкальных фестивалей полностью в онлайне. Однако время прошло, и все вернулось на круги своя (ура!) — теперь с уверенностью могу сказать, что офлайн намного увлекательнее и эффективнее. По опыту: чем больше спикеров и панелей обсуждения, тем лучше для конференции и ее посетителей — как для получения новых знаний, так и для классного нетворкинга.

3. Контент должен удивлять

Уникальность — ключ к доверию. 50% участников хотят контента, которого нет в свободном доступе, 100% — жаждут актуальных трендов. Но индустрия пока буксует: 85% вспомнили как минимум один раздражающий момент на прошлых конференциях, а 15% вообще не нашли, что выделить.

Наиболее проблемные зоны — спикеры, темы и организация: именно эти параметры набрали одинаковое количество как позитивных, так и негативных отзывов. Вывод простой: здесь нельзя ошибаться.

Евгений Аксютин, Global CMO Yandex GO: Сильно не хватает профессионализма. Кажется, мы уже лет пять застряли в индустрии в «треугольнике печали» между карго-культом, популизмом и коммивояжерством. На конференциях хочется видеть глубину, смелость, точность, откровенность и живые голодные умы с амбициями в глазах. Будет классно, если индустриальных игроков такое положение дел озадачит, и мы нащупаем возможность вдохнуть жизнь в это направление.

4. Темы должны соответствовать опыту аудитории

Опыт аудитории — не абстрактная переменная, а важный фильтр для программной сетки. Профи с опытом 4−15 лет хотят прикладные темы: ИИ в маркетинге, аналитика, инфлюенсеры. Эксперты (15+ лет) — про стратегии роста, бренд-платформы и омниканальность. Пересечение интересов возникает при комбинации 4−5 тем — такой подбор дает 100% охват ожиданий.

Дмитрий Попов, директор по диджитал-маркетингу «Кофемании»: Уровень компетенций аудитории должен быть одним из определяющих критериев при сегментации выступлений на конференциях. Это позволяет избежать непонимания обсуждаемых вопросов для одних и очевидности информации для других. Лишь соответствие тем и глубины докладов с уровнем подготовки аудитории принесет пользу. Для начинающих маркетологов или тех, кто только осваивает профессию, темы должны быть практико-ориентированными и давать четкие алгоритмы действий. Важно избегать сложной терминологии, разбирать реальные примеры и делать акцент на том, как применять знания сразу после мероприятия. Для специалистов с опытом от 3−5 лет требуются более продвинутые темы. Здесь важны не только кейсы, но и разбор ошибок, обсуждение спорных трендов, а также прогнозы развития рынка. Такой уровень дискуссии позволяет опытным профессионалам находить нестандартные решения и глубже понимать изменения в индустрии. Топ-менеджеры, эксперты ждут от конференций стратегических инсайтов. Для них важны не технические детали, а макротренды, кейсы масштабирования эффективности.

4. Цена должна быть справедливой

Готовность платить — индикатор ценности. Исследование показало, что оптимальная цена за участие в трехдневной конференции, по мнению аудитории — 27 000 рублей. Это так называемая точка проникновения: стоимость, которую готовы заплатить за «выгодную покупку».

Но еще интереснее выглядит точка безразличия — 30 000 рублей. Это цена, которую аудитория воспринимает как «нормальную» — без восторга, но и без раздражения. При этом все, что дешевле 20 000, вызывает сомнение в качестве, а все, что дороже 35 000, кажется завышенным.

Что это значит? Конференции должны быть не просто полезными, но и справедливо оцененными. Люди готовы платить, если видят в событии ценность: актуальные темы, сильный состав, понятный результат. И наоборот — если цена кажется необоснованной, никакой звездный спикер не спасет.

Что в итоге?

Современные маркетологи — прагматики с высокими ожиданиями. Они не приходят на мероприятия просто «послушать». Им важны результат, энергия, новые контакты и ощущение, что они тратят время не зря. Успешная конференция сегодня — это синтез: сильный контент, удобный формат, адекватная цена и понятная польза для карьеры или бизнеса.

Индустрия больше не прощает формальности. Люди идут туда, где чувствуют драйв, где можно спорить, учиться, находить партнеров и заодно пересобрать собственную стратегию. Это не «еще один ивент» — это точка роста.

Silver Mercury Network 2025 создается как ответ на эти запросы. Исследование стало ее фундаментом. А сама конференция — возможностью проверить на практике, какой должна быть деловая площадка, если сделать все правильно.