«Госуслуги» запустили анонимные уведомления для автовладельцев

В России запущен новый сервис, позволяющий анонимно уведомлять автовладельцев о проблемах с их машинами. В приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» появились водительские чаты, сообщает пресс-служба Минцифры.

Теперь пользователи могут уведомить владельца транспортного средства о блокировке проезда, эвакуации, сработавшей сигнализации, спущенном колесе или других ситуациях. При этом все общение в чатах анонимно: имя и другие данные не передаются.

В сообщении отправителя обязательно указывается только геопозиция, чтобы водитель мог понять, точно ли речь идет о его машине. Чаты можно отключить в любой момент, подчеркнули в ведомстве.

Уведомление водителю можно направить, перейдя в раздел «Транспорт права», а затем написать в «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства». Обновление с водительскими чатами уже начало приходить пользователям смартфонов.

Ранее сообщалось, что 39% опрошенных россиян поддерживают инициативу по регистрации продавцов, торгующих на маркетплейсах и сайтах объявлений, через портал «Госуслуги».