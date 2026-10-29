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29.10.2026 в 15:10

60% пользователей доверяют советам чат-ботов больше, чем врачам

Каждый второй готов поставить советы ИИ выше мнения врача

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Около 60% американцев, использующих искусственный интеллект для решения медицинских вопросов, заявили, что готовы довериться рекомендациям чат-бота, даже если они противоречат советам врача. 63% пользователей ИИ следовали его рекомендациям по здоровью, не консультируясь предварительно с медицинским специалистом, следует из данных исследования Talker Research.

Среди причин обращения к ИИ респонденты назвали доступность в любое время (37%), скорость получения ответа по сравнению с визитом к врачу (31%) и уверенность, которую дают рекомендации чат-бота (30%). При этом 28% опрошенных проверяют ответы ИИ менее чем в половине случаев.

Технологии используют и для принятия решений и о здоровье детей. Среди родителей-миллениалов, обращающихся к ИИ по медицинским вопросам, 58% следовали его рекомендациям без предварительной консультации с врачом. 80% готовы использовать ИИ для оценки незначительных симптомов у ребенка, 71% — для выбора типа лечения и столько же — для получения рекомендаций по приему лекарств.

При этом пользователи не всегда понимают ограничения технологии. Почти 80% опрошенных не знали, что формулировка запроса влияет на ответ ИИ. 59% респондентов позднее обнаруживали, что полученная информация не вполне применима к их ситуации. Однако почти половина (49%) успевала предпринять какие-либо действия на ее основе.

Среди других выводов исследования — завышенные представления о том, как ИИ работает с медицинскими данными. 22% участников считали, что чат-боты используют исключительно надежные медицинские источники, такая же доля полагала, что ИИ учитывает их историю болезни, даже если она не была предоставлена. При этом 34% выразили опасения по поводу неверных рекомендаций, а 31% — из-за отсутствия человеческого контроля.

Ранее сообщалось, что российские врачи больше всего доверяют DeepSeek. Почти 60% медиков используют нейросети в работе.

Юлия Топольская
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