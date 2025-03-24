CG-графика, в которую веришь: кейс «ВсеИнструменты.ру»

Социальные сети для «ВсеИнструменты.ру» — важная точка взаимодействия с аудиторией. Одним из главных показателей успеха здесь являются охваты. Особое внимание команда уделяет коротким видео — клипам. Именно они стали основным элементом SMM-стратегии, регулярно набирая миллионы просмотров. Валерия Сенчурова, руководитель отдела SMM, рассказала, как в 2024 году «ВсеИнструменты.ру» сделали ставку на нестандартный подход, добавив в ролики CG-графику и дополненную реальность.

По словам SMM-команды, у соцсетей «ВсеИнструменты.ру» основная задача — растить знания бренда. Именно поэтому в качестве ключевой метрики выбираются охваты, и команда активно ищет способы увеличить их.

Валерия Сенчурова: Это могут быть и какие-то провокационные заявления в начале роликов, это могут быть и субличности Артёма (пример Михалыча), и коллаборации с другими брендами. Один из приемов — это CG-ролики. Мы добавляем эту графику, и они вызывают буст комментариев от подписчиков, потому что они замечают эти неожиданные элементы, и как следствие растут охваты. Таким образом мы можем закрывать эту цель — рост охватов.

В качестве примера Валерия приводит различие в охватах роликов с графикой и без нее, где первые демонстрируют заметный рост показателей. Отсюда основной вывод: старайтесь удивлять свою аудиторию.

Компьютерная графика скорее ассоциируется с модой, кино или игровой индустрией, но не с DIY-контентом. Чтобы изменить это восприятие, команда «ВсеИнструменты.ру» начала интегрировать 3D-графику. В результате клипы с элементами CG собрали миллионы просмотров, показатель CTR вырос в 2,1 раза, а средняя продолжительность просмотра — на 30%.

Алексей Забегалов, дизайн-директор: Мы протестировали два принципиально разных метода внедрения графики. Изначально было решено добавлять CG-элементы в готовые футажи без участия людей. Но зрители сразу замечали неестественность: летающие детали или виртуальные объекты выглядели чужеродно на фоне реальных локаций. Такие ролики, несмотря на техническую сложность, собрали скромные охваты. Стало понятно, что аудитория устала от очевидной графики.

Тогда пришла идея смешать реальность и цифровые элементы так, чтобы пользователь не мог отличить одно от другого. Так, в одном из роликов на фоне внезапно появился дикий олень, а в другом — инструмент начал печатать банкноты, которые заполонили всю комнату. В видео, где iPhone разбивают молотком, зрители сначала даже не поняли, что смартфон — цифровой. Такой подход оказался удачным. Для сравнения, в среднем клип в соцсетях ВИ набирает 800 000 просмотров, а видео с CG-графикой — 6,2 млн.

Однако не все эксперименты по совмещению реальности и CG оказались удачными. Ролики с явной графикой, например, с трактором в потоках лавы, набрали в разы меньше просмотров. Это подтвердило гипотезу: чем незаметнее CG — тем выше вовлеченность.

Кроме того, аудитория «ВсеИнструменты.ру» отличается лояльностью. Подписчики любят блогера Артема Лебедева, ищут пасхалки в видео и активно обсуждают их в комментариях. Именно эта вовлеченность помогла виральности контента: как только кто-то один замечал скрытый элемент компьютерной графики и писал об этом, остальные начинали пересматривать клипы, увеличивая охваты.

Алексей Курицын: Самая сложная задача — добиться реализма с помощью технических решений. В таких ситуациях помогают упорство и количество попыток. Чем больше экспериментируешь, тем быстрее находишь эффективные методы. Иногда приходится комбинировать разные инструменты, искать обходные пути или даже писать небольшие скрипты для автоматизации. Главное — не бояться пробовать. Каждый новый проект расширяет возможности и упрощает работу над следующими задачами".

В 2025 году команда продолжает развивать формат. В планах — и дальше завлекать зрителей поиском пасхалок и новые идеи с CG-графикой.