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18+
21.06.2021 в 16:30

Родина-мать с радужным флагом стала победителем фестиваля Cannes Lions

Активация украинских креаторов завоевала серебро в категории Outdoor Lions

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Международный фестиваль Cannes Lions 21 июня объявил победителей в категориях Design Lions, Outdoor Lions, Print&Publishing Lions, Health&Wellness Lions и Pharma Lions. Среди кейсов русскоязычного креативного комьюнити была отмечена работа Motherland Pride от агентства Saatci&Saatchi Ukraine Kiev для общественной организации Kyivpride — кампания получила серебро в категории Outdoor Lions (Ambient&Experiental/Live Advertising and Events).

Креаторы разработали и провели кампанию, чтобы привлечь внимание представителей ЛГБТК+ сообщества к формату онлайн-прайда в 2020 году. Для этого они с помощью дронов прикрепили к мечу статуи Родины-матери (укр. Батьківщина-мати) радужный флаг.

В прямом эфире был изменен символический контекст монумента — от защиты советских ценностей до повышения осведомленности о гендерном равенстве («Родина должна защищать всех детей»).

В 2020 году традиционная акция Pride ЛГБТК+ сообщества была перенесена в онлайн-формат из-за пандемийных ограничений. Активация, направленная на уведомление пользователей об отмене инклюзивных мероприятий в офлайне, в итоге оказала влияние изменение медиаповестки в Украине и Восточной Европе — в соцсетях запустился челлендж под хештегом #Матизрозумієтапідтримає («Мать поймет и поддержит»). Также в Google Maps появилась специальная карта, где пользователи могли оставить метки с лозунгами в поддержку ЛГБТ.

Кроме того, украинские креативщики получили золото категории Young Lions Design — они оформили сайт всемирного форума One Young World, в рамках которого пользователи обсуждают актуальные мировые проблемы. Название кейса (The World Changes With One) передает контекст глобальных изменений и событий, влияющих на них.

Cannes Lions
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