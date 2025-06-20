Фестиваль Cannes Lions 2025 заработал на заявках более 40 млн долларов

Международный фестиваль креативности «Каннские львы» (Cannes Lions) собрал около 40,4 млн долларов только на вступительных взносах за участие в конкурсной программе. При среднем размере оплаты заявки в 1,5 тыс. долларов общее число поданных проектов составило 26,9 тыс. Об этом сообщает портал Mumbrella.

Как ожидается, общая выручка фестиваля Cannes Lions 2025, включая билеты, спонсорские пакеты и сопутствующие мероприятия, превысит 100 млн долларов.

В этом году на фоне стагнации общего объема заявок организаторы зафиксировали их рост на 18% со стороны независимых агентств. Среди категорий наибольший прирост зафиксирован в «Glass: The Lion for Change» (+53%) и «Design» (+17%), тогда как «Игры», «Кино» и «Цели устойчивого развития» показали двузначное падение.

Рекорд по общему количеству заявок на Cannes Lions был установлен в 2016 году — 43,1 тыс. В 2025 году организаторы получили примерно на 1% больше заявок на участие, чем в 2024-м (26,7 тыс.).