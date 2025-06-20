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18+
20.06.2025 в 12:20

Фестиваль Cannes Lions 2025 заработал на заявках более 40 млн долларов

Средняя стоимость участия составила 1,5 тысячи долларов

Международный фестиваль креативности «Каннские львы» (Cannes Lions) собрал около 40,4 млн долларов только на вступительных взносах за участие в конкурсной программе. При среднем размере оплаты заявки в 1,5 тыс. долларов общее число поданных проектов составило 26,9 тыс. Об этом сообщает портал Mumbrella.

Как ожидается, общая выручка фестиваля Cannes Lions 2025, включая билеты, спонсорские пакеты и сопутствующие мероприятия, превысит 100 млн долларов.

В этом году на фоне стагнации общего объема заявок организаторы зафиксировали их рост на 18% со стороны независимых агентств. Среди категорий наибольший прирост зафиксирован в «Glass: The Lion for Change» (+53%) и «Design» (+17%), тогда как «Игры», «Кино» и «Цели устойчивого развития» показали двузначное падение.

Рекорд по общему количеству заявок на Cannes Lions был установлен в 2016 году — 43,1 тыс. В 2025 году организаторы получили примерно на 1% больше заявок на участие, чем в 2024-м (26,7 тыс.).

Фестиваль Финансы Cannes Lions 2025
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