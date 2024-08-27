Кейс BYYD и «Тара Дункан»: мобильные приложения как инструмент продаж детских товаров

Дети дошкольного и школьного возраста представляют собой одну из наиболее требовательных аудиторий для маркетологов. Вовлечение этой группы требует не только умения вызвать их интерес к продукту, но и убедить их родителей в необходимости покупки. Основной акцент в продвижении бренда «Тара Дункан» был сделан на рекламе в мобильных приложениях, где оба поколения проводят много свободного времени. Команда BYYD рассказала Sostav о продвижении с помощью этого инструмента.

Таргетинг

На первом этапе продвижения специалисты BYYD стратегически определили целевую аудиторию бренда «Тара Дункан», разделив её на две ключевые группы: детей и родителей. Такой подход стал необходимым в свете равномерного распределения интересов и платёжеспособности между школьниками и их родителями.

Затем был разработан точечный таргетинг, охватывающий интересы в области музыки, игр, онлайн-покупок и приключений. Особое внимание уделялось продвижению детских товаров и развлекательных активностей.

Исходя из таргетингов, был составлен оптимальный список приложений для размещения рекламы. В него вошли разнообразные платформы, начиная от редакторов фотографий и заканчивая мобильными играми и приложениями для чтения.

Креатив

Для продвижения бренда и его товаров среди целевой аудитории был выбран видеоформат, идеально подходящий для рекламы детских товаров. Яркие и креативные видеоролики успешно привлекают внимание детей и подростков, создавая положительные ассоциации с представленными игрушками. Этот формат удобен для родителей, которые легко могут оценить полезность и безопасность товаров — важные аспекты при выборе игрушек для детей.

В рекламном ролике кампании бренда «Тара Дункан» представлен набор игрушек из мультфильма. Этот креативный подход не только кратко знакомит с миром мультсериала, но и демонстрирует разнообразие предложенных игрушек. Такой контент оказывается привлекательным и для младших и для старших поколений, что полностью соответствует целям кампании.

Результаты

Оптимизация стала ключевым этапом кампании, проведенной на платформе BYYD с использованием «Яндекс.Метрики». В процессе оптимизации особое внимание уделялось выбору приложений, отвечающих важным метрикам успешности кампании, таким как минимальный процент отказов, продолжительность сессий, глубина просмотров и достижение целей.

Благодаря правильному таргетингу, видеокреативу и комплексной оптимизации удалось превзойти плановые показатели и получить:

101,2% показов;

104,3% кликов.

Постклик показатели также подтвердили успешность кампании. Например, фактический низкий процент отказов составил всего 20,1%, а время нахождения на сайте составило 2 мин. 30 сек. Это свидетельствует о высокой релевантности контента для целевой аудитории и глубоком вовлечении пользователей в представленный контент и продукцию бренда.

Brand Lift исследование

Одним из методов для оценки успешности кампании является исследование Brand Lift, которое помогает измерить уровень узнаваемости бренда до и после мобильной кампании. Это исследование было проведено для бренда «Тара Дункан» и включало два ключевых этапа.

На первом этапе исследования был представлен креатив новой аудитории, которая ранее не взаимодействовала с рекламными баннерами в основной кампании. В ходе этого этапа было получено 1 083 ответа о знакомстве с брендом «Тара Дункан», что составило 36,38% органической узнаваемости среди целевой аудитории.

На втором этапе исследования был запущен ретаргетинг на основе Device ID пользователей из основной рекламной кампании. Здесь было получено 1 195 ответов.

В результате проведения обоих этапов исследования установлено, что узнаваемость бренда «Тара Дункан» среди целевой аудитории выросла на 60,55%.

Вывод

В ходе данного кейса мы проанализировали маркетинговую кампанию бренда «Тара Дункан», ориентированную на детскую аудиторию. Используя инновационные подходы к таргетингу, видеоформату и оптимизации на внутренней платформе с «Яндекс.Метрикой», специалисты достигли высоких результатов в привлечении и узнаваемости бренда.

Важным аспектом стало проведение исследования Brand Lift, которое показало значительный рост узнаваемости «Тара Дункан» среди целевой аудитории. Постклик показатели подтвердили глубокое вовлечение пользователей, что свидетельствует об эффективности выбранной стратегии.

Опыт данного проекта демонстрирует, что правильно подобранный контент, учет интересов различных групп пользователей и систематическая оптимизация кампаний играют ключевую роль в достижении бизнес-целей через цифровой маркетинг.

Команда платформы BYYD: Работа с брендом «Тара Дункан» стала уникальным опытом для нашей команды. Мы ценим комфортность и оперативность в нашем сотрудничестве. Благодаря четкой коммуникации и оперативным решениям, мы успешно осуществили сложную стратегию с определением целевой аудитории и точной оптимизацией. Мы с нетерпением ждём новых возможностей для сотрудничества и совместных кампаний в будущем.