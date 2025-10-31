Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге начнет производить автомобили в 2026 году

Работу бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге (сейчас — «Автозавод АГР») переформатировали. Предприятие переоборудовали. Производство автомобилей по полному циклу начнут на площадке в 2026 году. Об этом в интервью РИА Новости рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

Завод General Motors был открыт в Санкт-Петербурге в 2008 году, там выпускали массовые модели Chevrolet и Opel. Весной 2015 года General Motors остановил производство на предприятии и законсервировал сборочную площадку.

В 2020 году завод был куплен российской структурой Hyundai, а та в начале 2024 года продала его компании «Арт-Финанс». Предприятие было переименовано в «Автомобильный завод АГР».

«Арт-финанс» также владеет бывшим заводом Volkswagen в Калуге.