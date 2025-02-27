Бывший российский Sony Pictures потребовал от кинотеатров почти 1 млрд рублей

Компания «Контент-клуб», бывшая Sony Pictures в России, подала два десятка исков к российским киносетям на общую сумму 1 млрд руб. Компания требует вернуть эту сумму по договорам, заключенным еще до 2022 года, сообщает РБК.

Среди ответчиков числятся все ведущие российские киносети. Самый крупный иск на 436,4 млн руб. подан к структуре объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк». Еще 71,6 млн руб. требуют с «Каро», 176 млн руб. — с «Киномакс», 26 млн руб. — с «Синема Стар».

Иски также поданы к юрлицам сетей Goodwin Cinema, «Люмен», «Премьер зал», «Мираж Синема», а также к некоторым торгово-развлекательным центрам с собственными кинотеатрами в регионах. Общая сумма требований всех двадцати исков превышает 980 млн руб.

Источники РБК полагают, что претензии бывшего офиса Sony Pictures связаны с долгами за показы фильмов американской киностудии еще до ухода компании из России. Так, зимой 2021−2022 годов Sony Pictures представила несколько крупных релизов, в числе которых — «Человек-паук: Нет пути домой» и «Анчартед: На картах не значится». По данным Фонда кино, их сборы в России составили 3 млрд и 1,6 млрд руб. соответственно. Причем картины продолжали собирать кассу даже через несколько месяцев после релиза.

Юристы отмечают, что, если долг возник из контрактов, заключенных до ухода Sony Pictures из России, а показ фильмов был выполнен, то с формальной точки зрения оснований для отказа в иске нет.

Ранее сообщалось, что в 2025 году доля российских фильмов в отечественном кинопрокате составит 80%. Так, к осени 2024 года объем рынка кинопроката был на 79% обеспечен российскими картинами.