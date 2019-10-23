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23.10.2019 в 12:10

Бывший главред TJ стал директором по стратегическим коммуникациям «Юлы»

Никита Лихачев будет также заниматься AdTech-направлением Mail.ru Group

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Бывший главный редактор и сооснователь TJ Никита Лихачев занял должность директора по стратегическим коммуникациям «Юлы» и AdTech-направления Mail.ru Group. Об этом он сообщил на свой странице в Facebook.

О своем уходе из TJ Лихачев заявил в сентябре этого года. Он остался совладельцем компании «Комитет», которая владеет площадками vc.ru, TJ и DTF.

На новой позиции Лихачев будет работать под руководством Егора Абрамца. Как он пишет на своей странице в Facebook, его задача — «создавать коммуникационный продукт, формировать команды по направлениям, сделать так, чтобы они взаимодействовали друг с другом, а технологии понятно воспринимались как снаружи компании, так и внутри».

Никита Лихачев:

Я никогда не работал в огромной корпорации (хотя занимался коммуникациями в 2009−2011 годах), но делать первый шаг после 8 лет на посту главреда TJ очень интересно. Смена сферы деятельности, новые люди и другие горизонты — это движение.

По словам Лихачева, PR-директор «Юлы» Тимофей Соболевский продолжит работать в компании, но уже в команде Лихачева. Кроме того, круг его задач расширится. Над внешними коммуникациями рекламного инструментария продолжит работать Димитрий Олейниченко и его команда.

Лихачев пообещал делиться новым опытом работы со своими подписчиками.

В октябре пост главного редактора vc.ru покинул Константин Панфилов. Он перешел в продуктовый отдел, где стал отвечать за сервисы и нерекламную монетизацию платформы, на которой работают сайты vc.ru, TJ и DTF.

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