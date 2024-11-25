Средний чек на бьюти-услуги в России составил 900 рублей

Команда «ВКонтакте» изучила больше 56 тыс. публичных бизнес-сообществ в бьюти-сегменте, которые размещали карточки товаров и услуг по теме красоты и здоровья. Анализ свыше 2 млн карточек за третий квартал 2024 года показал, что средний чек на бьюти-услуги по России составил 900 руб. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

В числе самых дорогих услуг: профессиональное обучение в сфере бьюти (средний чек по стране составляет 12 тыс. руб.), мастер-классы и тренинги (10 тыс. руб.), услуги свадебных стилистов (3 тыс. руб.), тату и наращивание волос (по 2,5 тыс. руб.).

Среди самых бюджетных услуг — маникюр и педикюр (средний чек — 1,3 тыс. руб.), услуги бровиста (1,2 тыс. руб.), депиляция и эпиляция (700−900 руб.).

Самую низкую цену на маникюр и педикюр предлагают бизнес-сообщества из республики Алтай (в среднем 800 руб.), самую высокую — в Сахалинской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Камчатском крае (2−2,2 тыс. руб.).



Услуги бровиста и наращивание ресниц обойдутся дороже всего в Москве (в среднем в 1,8 тыс. руб.) и Карачаево-Черкессии (2 тыс. руб.), а парикмахерские услуги — в республике Алтай и Камчатском крае (5 тыс. руб.).

В топе по количеству карточек услуг, размещаемых бизнесом в своих сообществах во «ВКонтакте», находятся маникюр и педикюр, наращивание ресниц, услуги бровиста и парикмахера.



По числу кликов по карточкам товаров в бизнес-сообществах лидируют парикмахерские услуги, маникюр и педикюр, наращивание ресниц, услуги бровиста, косметология и массаж.