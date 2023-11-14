Бюджет «Фонда кино» планируют увеличить в 1,5 раза в 2024 году

В 2024 году бюджет «Фонда кино» может составить 9,4 млрд руб. В текущем году он вышел на уровне 6 млрд руб., сообщил в интервью ТАСС советник президента России, председатель совета «Фонда кино» Владимир Толстой.

«У "Фонда кино" большие надежды на следующий год, в частности, из-за увеличения бюджета. Он ещё не принят окончательно, но, скорее всего, он будет в районе 9,4 млрд руб.», — сказал Толстой, добавив, что это позволит поддержать большее число отечественных фильмов в течение года.

Председатель совета «Фонда кино» отметил, что организация стремится к тому, чтобы в российский кинопрокат регулярно выходили новинки, однако качество всё равно приоритетнее количества.

«Мы стремимся к тому, чтобы процесс выхода картин был достаточно равномерным в течение года, чтобы не образовывались лакуны, чтобы каждую неделю в российский прокат выходили самые разные фильмы. Но это не означает, что мы будем поддерживать слабые проекты», — пояснил Толстой.

Он также заявил о планах по расширению Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), оператором которой выступает «Фонд кино». Система собирает информацию о кассовых сборах и количестве зрителей, позволяя анализировать успешность выхода в прокат фильмов.

«У нас есть планы по расширению системы ЕАИС. Ряд соседних стран выражает заинтересованность в ней, потому что такой прозрачной системы, которая даёт реальную оценку, нигде нет», — пояснил Толстой.

Ранее сообщалось, что в 2025−2026 годах государственное финансирование отечественного кинопроизводства может быть сокращено.

Согласно законопроекту, внесённому в Госдуму в сентябре, в 2024 году общая сумма господдержки кинематографии по линии Министерства культуры, включая «Фонд кино», составит 16,2 млрд руб. В 2025 году бюджет урежут на 3,6 млрд — до 12,6 млрд. Примерно таким же останется госфинансирование в 2026 году. Сейчас документ готовят к рассмотрению во втором чтении, следует из думской базы данных.