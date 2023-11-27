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27.11.2023 в 13:32

ByteDance закроет игровое подразделение Nuverse

Компания прекратит разработку всех игровых продуктов, которые не были выпущены

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит сервис коротких видео TikTok, планирует закрыть игровое подразделение Nuverse. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. В компании информагентству подтвердили это намерение, однако раскрыть детали процесса отказались.

«Мы регулярно проводим анализ своего бизнеса и вносим коррективы, чтобы сосредоточиться на долгосрочных стратегических направлениях роста. После недавнего анализа мы приняли трудное решение о реструктуризации нашего игрового бизнеса», — сказал представитель компании.

По данным собеседников Reuters, руководство компании оповестит сотрудников о решении в ближайшие дни, при этом некоторые из них узнали о закрытии подразделения ещё в выходные. Источники Financial Times считают, что реструктуризация приведёт к сокращению сотен рабочих мест.

ByteDance прекратит разработку всех игровых продуктов, которые ещё не были выпущены. Те игры, которые находятся на рынке, передадут другим игровым издателям. Решение не затронет казуальные игры, запущенные на TikTok и его китайской версии Douyin.

Игровое подразделение Nuverse создали в 2019 году. После реструктуризации бизнеса ByteDance в 2021 году Nuverse стало одним из шести основных подразделений компании, на которые топ-менеджмент делал ставку. Но за эти годы ByteDance так и не создала ни одной успешной игры, отмечает агентство.

ByteDance Nuverse
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