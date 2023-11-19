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18+
19.11.2023 в 18:00

Бутылку виски Macallan продали на аукционе за рекордные $2,7 млн

Напиток был выдержан в бочках из-под хереса и разлит на 40 бутылок в 1986 году

Бутылка почти 100-летнего шотландского виски Macallan продана на аукционе дома Sotheby's в Лондоне за рекордные 2,7 млн долларов, сообщает Associated Press. Цена значительно превысила предпродажную оценку.

Проданный виски The Macallan Adami 1926 года выпуска достиг рекордной суммы за одну бутылку алкогольного напитка. Напиток был выдержан в бочках из-под хереса в течение 60 лет и разлит на 40 бутылок в 1986 году. Этикетки 12 бутылок, в том числе проданной накануне, созданы итальянским художником Валерио Адами.

Кроме того, лот стал первой бутылкой из своей серии, подвергшейся реставрации перед аукционом. В ее ходе была заменена старая пробка и подклеены уголки этикетки.

Еще одна бутылка из той же бочки была продана на Sotheby's в 2019 году почти за 1,5 млн фунтов стерлингов, что до настоящего времени было рекордом для вина или спиртных напитков.

Macallan
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