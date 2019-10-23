«Бургер Кинг» собирается продавать «Биг Мак»

Компания «Бургер Кинг» подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «Биг Мак», принадлежащего «Макдоналдс». По мнению сотрудников «Бургер Кинга», это усилит конкуренцию на рынке, приведет к снижению цен и позволит населению сэкономить до 7.5 млрд рублей в год.

Наличие конкуренции по рыночным законам приводит к снижению цен. Команда «Бургер Кинг» утверждает — такие продукты, как гамбургер и чизбургер, продаются в любом ресторане быстрого питания. «Биг Мак» продается только в «Макдоналдсе», при этом, по данным соцопросов, этот продукт знаком более 90% населения.

«Налицо наличие монополии, которая приводит к завышению цен «Макдоналдсом»» — утверждает команда «Бургер Кинг».

В компании считают, что в случае переименования их продукта, «Биг Кинга», в «Биг Мак» выиграет потребитель: на рынке будет конкуренция, которая приведет к снижению цен.

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