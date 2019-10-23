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18+
23.10.2019 в 18:15

«Бургер Кинг» собирается продавать «Биг Мак»

Компания подала в Роспатент запрос на возможность использования соответствующего товарного знака

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Фото: Depositphotos

Компания «Бургер Кинг» подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «Биг Мак», принадлежащего «Макдоналдс». По мнению сотрудников «Бургер Кинга», это усилит конкуренцию на рынке, приведет к снижению цен и позволит населению сэкономить до 7.5 млрд рублей в год.

Наличие конкуренции по рыночным законам приводит к снижению цен. Команда «Бургер Кинг» утверждает — такие продукты, как гамбургер и чизбургер, продаются в любом ресторане быстрого питания. «Биг Мак» продается только в «Макдоналдсе», при этом, по данным соцопросов, этот продукт знаком более 90% населения.

«Налицо наличие монополии, которая приводит к завышению цен «Макдоналдсом»» — утверждает команда «Бургер Кинг».

В компании считают, что в случае переименования их продукта, «Биг Кинга», в «Биг Мак» выиграет потребитель: на рынке будет конкуренция, которая приведет к снижению цен.

Скачать: Текст возражения от компании «Бургер Кинг» (pdf, 1.22 MB)

Иван Шестов, директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия»:

По нашим оценкам, конкурент зарабатывает на «Биг Маке» сейчас около 18 млрд рублей в год, имея завышенную цену на него: 135 рублей против нашей цены на «Биг Кинг» — 69.99 рублей.

Мы полагаем, что если «Биг Мак» войдет в ассортимент всех ресторанов, как это произошло с такими продуктами, как гамбургер, чизбургер и наггетсы, это понизит цены для всех гостей и приведет к тому, что население сэкономит минимум 7.5 млрд рублей.

McDonald's Burger King Макдоналдс
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