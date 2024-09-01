Burger King раздал бесплатные вопперы за татуировку

Вurger King отметил 40-летие работы в Южной Корее. В честь юбилея сеть ресторанов быстрого питания запустила акцию Whopper Tattoo, в рамках которой предлагала людям сделать татуировку в обмен на бесплатный новый воппер и напиток.

Сеть разработала 50 вариантов тату, которые на одном из пляжей страны отдыхающим предлагал сделать персонаж Tattoo King. Всем желающим он моментально наносил временную татуировку со штрих-кодом, отсканировав который, посетители ресторанов получали обещанные воппер и напиток.

В общей сложности за время акции Tattoo King сделал татуировки порядка 8 тыс. человек. Продажи ресторанов Burger King за это время выросли на 208%.