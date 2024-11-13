«Бургер Кинг» зарегистрировал IT-компанию

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» в конце октября зарегистрировала ООО «Бургер Тех», пишет ТАСС.

Согласно ЕГРЮЛ, новая компания будет заниматься разработкой компьютерного программного обеспечения. В числе дополнительных видов деятельности указаны работы в области компьютерных технологий, управление оборудованием, обработка данных и предоставление услуг по размещению информации, а также создание и использование баз данных и информационных ресурсов.

Возглавил компанию Вадим Валовский, который руководит «Бургер Кинг Поволжье».

У «Бургер Тех» есть сайт, зарегистрированный в августе. Веб-портал нужен для IT-команды «Бургер Кинга».