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10.04.2022 в 15:40

Burger King в США будет судиться из-за размера воппера в рекламе

По словам истцов, кейс поможет обеспечить большую прозрачность в рекламной индустрии

Адвокат Энтони Руссо направил коллективный иск в суд Южной Флориды в США на сеть Burger King. Заявители обвинили компанию в размещении с 2017 года рекламы, которая вводит в заблуждение покупателей.

Согласно заявлению, бренд более пяти лет в своих кампаниях показывает нереалистичное изображение своей продукции — воппер в промо выглядит на 35% больше его оригинала в сети ресторанов.

Источник: NBC News

Истцы, среди которых оказались фудблогеры, требуют от компании денежную компенсацию. Также заявители настаивают на запрете рекламы, которая не соответствует действительности. По словам Энтони Руссо, кейс поможет обеспечить большую прозрачность в рекламной индустрии.

Это не первый случай обвинения Burger King в недобросовестной рекламе — в 2010 году регулятор размещения промо в Великобритании отметил факт использования недостоверного изображения продукции бренда (в промо вопперы были представлены значительно большего размера).

Инцидент не помешал бренду троллить конкурентов. Недавно Burger King и креаторы канадского агентства Publicis Montréal изобразили доставку фастфуда брендов к дверям маскотов McDonald’s и KFC — Рональда Макдональда и полковника Сандерса.

Burger King
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