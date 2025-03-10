76% сотрудников российских компаний сталкивались с буллингом на работе

76% сотрудников российских компаний заявили, что трудились в организациях, где происходили случаи буллинга. Результат превышает показатель 2022 года, когда так ответили 63% респондентов. Эксперты отмечают, что причина может быть не только в росте травли, но и в том, что HR-специалисты стали лучше ее распознавать. Таковы данные исследования Академии социальных технологий и проекта «Компании для всех возрастов», которые публикуют «Ведомости». Опрос проводился с сентября 2024-го по февраль 2025-го в электронной форме среди 308 человек.

Согласно данным исследования, 82% респондентов заявили, что сталкивались с так называемым вертикальным буллингом, когда на сотрудников «нападают» их начальники. Для сравнения: в 2022 году так отвечали 68% участников опроса. Вертикальный буллинг, по мнению опрошенных, проявляется в «косых взглядах и мимике» (68%), насмешках, оскорблениях и «неприятных словах» (61%), отказе от взаимодействия (53%) и даже игнорировании (48%). В то же время «горизонтальный» буллинг среди коллег снижается: 26% против 41% в 2022 году.

Эксперты отмечают, что усиление конфликтов связано с изменением рабочего поколения: зумеры требуют уважения и открытого диалога, что не всегда соответствует стилю управления представителей старшего поколения. Несмотря на серьезность проблемы, сотрудники редко обращаются за помощью — в 2022 году таких было 30%, сейчас — 41%. HR-службы начинают уделять больше внимания теме травли, но зачастую в компаниях отсутствуют четкие механизмы защиты сотрудников от буллинга.