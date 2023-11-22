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18+
22.11.2023 в 18:42

Сериал «Букины» стартует на ТНТ 18 декабря

У Букиных появятся соседи — пара стоматологов, Валерий и Екатерина

Телеканал ТНТ с 18 декабря начнёт показ сериала «Букины». Это комедия о семье из Екатеринбурга, у которой появляются новые соседи — пара стоматологов, Валерий и Екатерина. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ТНТ.

Новых соседей сыграют Максим Лагашкин и Екатерина Стулова. Они женаты в реальной жизни и считаются одной из самых крепких актёрских пар российского шоу-бизнеса.

В центре сюжета сериала — супруги Гена и Даша. Они отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в своё удовольствие. Однако идиллию нарушают Рома и Света, решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да ещё и с детьми. Новые соседи Букиных не желают жить рядом с этим балаганом.

К своим ролям в сериале вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Александр Якин и Дарья Сагалова.

Состав творческой группы

Продюсеры: Сарик и Гевонд Андреасяны, Семён Щербович-Вечер, Ольга Кивер, Елизавета Анистратова.
Креативные продюсеры: Александр Вялых, Иван Новиков, Андрей Никифоров.
Режиссёры: Гарик Петросян, Андрей Никифоров.
Генеральные продюсеры: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян.

Сериал «Букины» стартует на ТНТ 18 декабря Сериал «Букины» стартует на ТНТ 18 декабря Сериал «Букины» стартует на ТНТ 18 декабря Сериал «Букины» стартует на ТНТ 18 декабря

ТНТ объявил о съёмках нового сериала о семье Букиных в июле этого года. По словам актёра Виктора Логинова, новая история будет более «тонкой», но такой же уютной как и «Счастливы вместе».

ТНТ сериал букины
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