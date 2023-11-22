Сериал «Букины» стартует на ТНТ 18 декабря

Телеканал ТНТ с 18 декабря начнёт показ сериала «Букины». Это комедия о семье из Екатеринбурга, у которой появляются новые соседи — пара стоматологов, Валерий и Екатерина. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ТНТ.
Новых соседей сыграют Максим Лагашкин и Екатерина Стулова. Они женаты в реальной жизни и считаются одной из самых крепких актёрских пар российского шоу-бизнеса.
В центре сюжета сериала — супруги Гена и Даша. Они отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в своё удовольствие. Однако идиллию нарушают Рома и Света, решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да ещё и с детьми. Новые соседи Букиных не желают жить рядом с этим балаганом.
К своим ролям в сериале вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Александр Якин и Дарья Сагалова.
Состав творческой группы
Продюсеры: Сарик и Гевонд Андреасяны, Семён Щербович-Вечер, Ольга Кивер, Елизавета Анистратова.
Креативные продюсеры: Александр Вялых, Иван Новиков, Андрей Никифоров.
Режиссёры: Гарик Петросян, Андрей Никифоров.
Генеральные продюсеры: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян.
ТНТ объявил о съёмках нового сериала о семье Букиных в июле этого года. По словам актёра Виктора Логинова, новая история будет более «тонкой», но такой же уютной как и «Счастливы вместе».