Сериал «Букины» стартует на ТНТ 18 декабря

Телеканал ТНТ с 18 декабря начнёт показ сериала «Букины». Это комедия о семье из Екатеринбурга, у которой появляются новые соседи — пара стоматологов, Валерий и Екатерина. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ТНТ.

Новых соседей сыграют Максим Лагашкин и Екатерина Стулова. Они женаты в реальной жизни и считаются одной из самых крепких актёрских пар российского шоу-бизнеса.

В центре сюжета сериала — супруги Гена и Даша. Они отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в своё удовольствие. Однако идиллию нарушают Рома и Света, решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да ещё и с детьми. Новые соседи Букиных не желают жить рядом с этим балаганом.

К своим ролям в сериале вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Александр Якин и Дарья Сагалова.

Состав творческой группы

Продюсеры: Сарик и Гевонд Андреасяны, Семён Щербович-Вечер, Ольга Кивер, Елизавета Анистратова.

Креативные продюсеры: Александр Вялых, Иван Новиков, Андрей Никифоров.

Режиссёры: Гарик Петросян, Андрей Никифоров.

Генеральные продюсеры: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян.

ТНТ объявил о съёмках нового сериала о семье Букиных в июле этого года. По словам актёра Виктора Логинова, новая история будет более «тонкой», но такой же уютной как и «Счастливы вместе».