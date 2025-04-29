Будущее программ лояльности

В условиях экономической нестабильности и изменения потребительского поведения компании сталкиваются с ключевым вызовом: как не только привлекать, но и удерживать клиентов? Простых скидок уже недостаточно — они работают лишь как краткосрочные стимулы. Долгосрочное взаимодействие с клиентами строится на персонализированном подходе, ценностях бренда и уникальном пользовательском опыте.

Программы лояльности становятся стратегическим инструментом роста: они повышают CLTV (Client Lifetime Value), увеличивают частоту покупок и укрепляют связь клиента с брендом. Глобальная практика показывает, что грамотно выстроенные программы лояльности могут повысить доход компании на 25−35%, поскольку удержание клиентов обходится дешевле, чем их привлечение.

Какие механики сегодня наиболее эффективны и как их адаптируют крупные российские компании, директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо» Ольга Иванова рассказала Sostav.

Лояльность как инвестиция: почему программы приносят прибыль?

Ошибка многих компаний — рассматривать программу лояльности как дополнительную маркетинговую акцию. В реальности это мощный бизнес-инструмент, который влияет на финансовые показатели:

Увеличение выручки. Активные участники программ лояльности тратят на 30−40% больше, чем обычные клиенты.

Рост LTV. Программы стимулируют не только повторные покупки, но и увеличение среднего чека.

Снижение оттока клиентов. По исследованиям, вероятность повторной покупки у постоянного клиента — 60−70%, тогда как у нового — всего 5−20%.

Эффект word-of-mouth. Лояльные клиенты становятся амбассадорами бренда и приводят новых покупателей через рекомендации.

Компании, которые стратегически подходят к программам лояльности, получают конкурентное преимущество и выстраивают долгосрочные отношения с клиентами.

Персонализация: Big Data и ИИ против устаревших механик

Современные программы лояльности все больше строятся на анализе данных и алгоритмах машинного обучения.

Компании, использующие искусственный интеллект, могут:

предлагать персонализированные скидки на основе истории покупок;

рекомендовать товары, которые с высокой вероятностью заинтересуют клиента;

предугадывать потребности пользователей еще до их осознания.

Пример:

В программе лояльности «М.Видео» используются алгоритмы, которые анализируют поведение покупателей и предлагают индивидуальные акции на технику, которую клиент потенциально хочет купить. Это повышает конверсию предложений и стимулирует частоту покупок.

Геймификация: вовлечение через механику игр

Геймификация — один из самых эффективных инструментов мотивации клиентов сегодня. Она делает процесс покупок увлекательным, а накопление кешбэка или бонусов превращается в азартную игру.

Какие механики работают лучше всего?

Задания и челленджи: за выполнение условий клиент получает дополнительные баллы.

Рейтинги и уровни: участие в рейтинге мотивирует потребителей совершать больше покупок.

Соревновательные элементы: соревнования с друзьями или другими участниками повышают вовлеченность.

Пример:

X5 Group («Пятерочка» и «Перекресток») внедрила механику «игровых квестов» в программе лояльности. Покупатели получают дополнительные бонусы за участие в акциях, за покупки определенных товаров или за выполнение условий программы. Это увеличивает частоту посещений магазинов и средний чек.

Подписные модели: новая ступень лояльности

Платные подписки — это уже не просто тренд, а полноценная бизнес-модель, позволяющая компаниям монетизировать лояльность клиентов. Ее основные преимущества следующие:

Клиенты готовы платить за ценность (например, бесплатную доставку, эксклюзивные скидки, доступ к закрытому контенту).

Увеличение среднего чека: подписчики тратят больше, чтобы максимизировать выгоду.

Предсказуемая выручка для компании.

Пример:

Подписки «СберПрайм» и «СберПрайм+» дают участникам повышенный кешбэк бонусами «Спасибо» за покупки, более выгодные банковские услуги и скидки на различные сервисы. Это формирует долгосрочные отношения с клиентами и укрепляет их лояльность бренду.

Омниканальность: бесшовное взаимодействие в диджитал и офлайн

Клиенты ожидают, что их опыт взаимодействия с брендом будет одинаково удобным во всех каналах: онлайн, офлайн, мобильных приложениях и социальных сетях. Некоторые компании уже преуспели в этом:

«Л'Этуаль» предлагает клиентам возможность получать персональные предложения в мобильном приложении, но использовать их в офлайн-магазинах.

«СберСпасибо» запустил проект «Беспредел», в рамках которого создаются уникальные коллекции в коллаборации с художниками и различными брендами. Особенностью товаров является то, что купить их можно только за бонусы «Спасибо» на сайте проекта.

Эмоциональная лояльность и ценности бренда

Сегодня клиенты выбирают не только выгодные предложения, но и компании, разделяющие их ценности. Это касается устойчивого развития, благотворительности, поддержки местного бизнеса.

Пример:

Проект «Подари одежде новую жизнь» от Love Republic направлен на сбор одежды для последующей переработки. Участники акции в подарок получают 300 LOVE-рублей, которые можно использовать при покупках в магазине. Это не только формирует приверженность бренду, но и усиливает его имидж.

Что ждет программы лояльности в будущем?

Ключевые вызовы и возможности:

Индивидуализация: клиенты ждут еще более персонализированного опыта.

Интеграция с цифровыми сервисами: программы лояльности должны быть доступны через смартфоны, голосовые помощники и соцсети.

Использование ИИ и big data: чем точнее анализ данных, тем выше эффективность программы.

Развитие экосистем: бренды создают партнерские программы, объединяя свои услуги в единое пространство.

Программы лояльности — это не просто маркетинговый инструмент, а полноценный драйвер роста. Они уже давно перестали быть про скидки. Сегодня это про персонализацию, технологии, эмоции и ценности, которые делают клиента частью бренда. Компании, которые осознают это и инвестируют в развитие лояльности, получают стратегическое преимущество: увеличивают доход, снижают отток клиентов и формируют эмоциональную привязанность к бренду.