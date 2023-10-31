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31.10.2023 в 16:30

В брянском университете создали нейросеть для моделирования бизнес-процессов

На реализацию проекта Российский научный фонд выделил 1,2 млн рублей

Систему прогнозирования бизнес-процессов на основе нейронных сетей создали в Брянском государственном инженерно-технологическом университете (БГИТУ). Там разработали технологию построения цифровых двойников бизнес-процессов и механизм управления с их помощью реальными хозяйственными операциями. Об этом ТАСС рассказал проректор по цифровизации, заведующий кафедрой «Информационные технологии» БГИТУ Олег Казаков.

На реализацию проекта университет получил грант в размере 1,2 млн руб. от Российского научного фонда. Испытания технологии проходили на «Брянском автомобильном заводе».

Система помогает решать производственные задачи промышленных предприятий с помощью комплексного применения авторских алгоритмов на основе графовых нейронных сетей. Технология позволяет реализовать цифровые двойники процессов в разные области. Это может быть управление технологическими операциями, логистикой или учётом.

Если речь идёт о процессах управления технологическими операциями, то система строит связи между их виртуальными копиями из нескольких предприятий-партнёров. Она находит операции, которые можно выполнить эффективнее с привлечением промышленного партнёра.

Брянск Нейросеть Университет
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