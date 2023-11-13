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13.11.2023 в 09:05

Активы British American Tobacco в России перешли компании из Абу-Даби

В сентябре BAT завершила сделку по продаже российского бизнеса консорциуму во главе с менеджментом BAT Russia

Российское подразделение British American Tobacco (BAT), которое производит сигареты под брендами Lucky Strike, Kent и «Ява», перешло компании из Абу-Даби. Она принадлежит трём бывшим топ-менеджерам BAT и двум людям, «которые могут быть связаны с дистрибьютором ГК СНС», сообщает «Коммерсантъ».

По данным ЕГРЮЛ, АО «БАТ-СПб» и АО «МУМТ» принадлежат BFI Holding из Абу-Даби. Согласно реестру Abu Dhabi Global Market (ADGM), данные из которого приводит издание, BFI Holding владеют Фарук Енер, Олег Барвин, Елена Заварзина, Андрей Осаволюк и Сергей Кудинов. Ранее Енер был гендиректором BAT по России, Турции, Кавказу, Центральной Азии и Белоруссии, Барвин возглавлял департамент по правовым вопросам.

На личной странице Заварзиной в LinkedIn указано, что она — директор по маркетингу BAT в РФ, отмечает «Ъ». Осаволюк и Кудинов, по данным издания, могут быть связаны с дистрибьютором BAT в России ГК СНС. Доли учредителей BFI Holding в реестре ADGM не раскрываются.

В BAT «Ъ» ничего не добавили к сделанным ранее заявлениям о сделке. В сентябре компания сообщила, что закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии, а покупателем «выступил консорциум, возглавляемый менеджментом BAT Russia».

Сейчас бывшие структуры BAT работают как группа ITMS. Её портфель включает сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike и «Ява», системы нагревания табака glo и одноразовые испарители Vuse.

В ITMS подтвердили, что собственником группы выступает BFI Holding — консорциум российских инвесторов и топ-менеджмента компании, подчеркнув, что «никто из представителей» структуры не работает в глобальной BAT. В ГК СНС изданию сказали, что группа в сделке не участвует.

Источник «Ъ» в отрасли предположил, что наличие среди учредителей BFI Holding лиц, которые могут быть связаны с ГК СНС, говорит о привлечении финансовых средств для сделки. По мнению собеседника, бывший менеджмент BAT контролирует ITMS, что позволит BAT вернуться к владению активами при стабилизации ситуации.

В 2022 году BAT занимал 23,6% российского табачного рынка, 35,6% было у JTI (бренды Winston, Camel и другие), 31,1% — у Philip Morris (Marlboro, Parliament).

Представительство в России BAT открыл в 1991 году, а в 1994 году начал производство табачных изделий. По данным аналитической системы «Спарк», которые приводит «Интерфакс», выручка ООО «Международные услуги по маркетингу табака» (МУМТ, отвечает за оптовые продажи) в 2022 году составила 247,2 млрд руб. против 225,4 млрд руб. в 2021 году, чистая прибыль — 12,1 млрд руб. против 6,2 млрд руб. годом ранее.

British American Tobacco Сделка бизнес Абу-Даби BAT Russia
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