«Бристоль» и «Красное & белое» вольются в «Дикси»

Владельцы сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» договорились об объединении своих активов в единый розничный бизнес. В СП 51% будет принадлежать Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, бенефициарам «Дикси» и «Бристоля», 49% получит основатель и владелец «К&Б» Сергей Студенников. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное заявление предпринимателей.

Сделка представляет собой паритетное объединение активов, а используемые денежные инструменты позволят уровнять активы при объединении, говорится в заявлении. Новый игрок станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group и «Магнита», четвертое место будет у «Ленты». Под управлением СП окажется более 13 тысяч магазинов.

Сеть алкомаркетов «Красное & белое» — абсолютный чемпион рейтингов быстрорастущих компаний по версии РБК. Это единственный участник, который попадал в список пять лет подряд. Накануне Нового года в офисе и на складах компании прошли обыски. Их связывали с уголовным делом о сокрытии налогов и с подозрениями в распространении контрафактной продукции.