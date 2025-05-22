Бренды cмогут показывать медийную рекламу в «Авито Бизнес 360»

В «Авито Бизнес 360» — отдельном пространстве для малого и среднего бизнеса — появилась возможность размещения медийной рекламы. Бренды смогут показывать крупные баннеры, а пользователи — получать релевантные предложения от бизнеса за счет работы алгоритмов «Авито Рекламы». Об этом Sostav сообщили в компании.

В разделе доступны различные форматы, включая полноэкранный баннер на десктопной версии и статические креативы в мобильной версии сайта «Авито Бизнес 360». Данные форматы также можно использовать для размещения рекламы в других категориях Авито , ориентированных на B2B-аудиторию площадки.

Как пояснили в компании, рекламу видят пользователи «Авито Бизнес 360», для которых она релевантна. Для этого ML-модели «Авито» учитывают действия аудитории на площадке — просмотры товаров, историю покупок и другие. Например, пользователи, которые искали оборудование для бизнеса, увидят рекламу банка об открытии счета для индивидуальных предпринимателей.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»: Привлекать целевую и качественную B2B-аудиторию в рамках рекламной кампании — задача не из простых. Категория предпринимателей, у которых есть спрос на сервисы и инструменты для развития своего дела, отличается узкой специализацией. По этой причине дотянуться до этих пользователей сложнее и дороже. При этом мы видим системный спрос на B2B-аудиторию: только на «Авито» число кампаний с таргетингами на таких пользователей увеличилось более чем два раза год к году. Наша задача — сделать так, чтобы бренды легко находили потенциальных клиентов, даже из самых нишевых категорий, в контуре «Авито». По этой причине мы сфокусировались на расширении рекламного инвентаря внутри площадки, что особенно актуально в условиях его дефицита на рынке.

Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360»: В «Авито Бизнес 360» представители бизнеса могут не только купить товары или заказать услуги, но и выбрать необходимого поставщика. В пространстве работают сервисы, которые помогают бизнесу решать свои задачи быстрее. Например, с помощью «Запроса коммерческих предложений» можно быстро провести мини-тендер и сравнить цены для выгодной покупки профессионального оборудования. За последние полгода 92,8% компаний МСП закупали товары и услуги, которые можно найти в «Авито Бизнес 360», поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время функционал оценят как активные пользователи «Авито» — представители малого и среднего бизнеса, так и миллионы тех, кто не рассматривал ранее «Авито» как платформу для решения бизнес-задач.

Ранее платформа «Авито» запустила новое направление — «Авито Красота». Проект стал частью сервиса «Авито Услуги» по развитию сегмента бьюти-услуг.