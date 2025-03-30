Бренды-фрики: провал или успех?

Сегодня в гостях у Sostav генеральный директор агентства BBDO, сопредседатель Креативных агентств АКАР Игорь Кирикчи.

Что внутри:

Что ждет креативную индустрию в 2025 году? Насколько полезны рейтинги, фестивали и конкурсы для агентств сегодня? Нужно ли брендам быть консистентными, и как правильно сохранять постоянство в рекламных кампаниях? А также почему в России так мало молодых креативщиков, и как с ними работать?

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Таймкоды:

0:00 — Начало

1:02 — Прогнозы в креативной индустрии

2:52 — О конкурсах и фестивалях

4:36 — О практике бесплатных тендеров

6:18 — О защите собственных идей

9:46 — Как влияют на рынок отмены тендеров

13:11 — Нужно ли брендам вмешиваться в работу агентств?

14:46 — О BBDO

17:13 — О консистентности и оригинальности брендов

23:10 — Как работать с зумерами?

28:32 — Об образовании в креативе

30:15 — Об удаленной работе и выгорании

35:50 — Что побуждает Игоря Кирикчи оставаться в индустрии

38:20 — Анекдот от Игоря Кирикчи