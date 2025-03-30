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18+
30.03.2025 в 12:50

Бренды-фрики: провал или успех?

Содержательная беседа о ключевых вызовах и перспективах индустрии

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Сегодня в гостях у Sostav генеральный директор агентства BBDO, сопредседатель Креативных агентств АКАР Игорь Кирикчи.

Что внутри:

Что ждет креативную индустрию в 2025 году? Насколько полезны рейтинги, фестивали и конкурсы для агентств сегодня? Нужно ли брендам быть консистентными, и как правильно сохранять постоянство в рекламных кампаниях? А также почему в России так мало молодых креативщиков, и как с ними работать?

Смотрите выпуск на удобных вам платформах:

YouTube

VK Видео

Rutube

Таймкоды:

0:00 — Начало
1:02 — Прогнозы в креативной индустрии
2:52 — О конкурсах и фестивалях
4:36 — О практике бесплатных тендеров
6:18 — О защите собственных идей
9:46 — Как влияют на рынок отмены тендеров
13:11 — Нужно ли брендам вмешиваться в работу агентств?
14:46 — О BBDO
17:13 — О консистентности и оригинальности брендов
23:10 — Как работать с зумерами?
28:32 — Об образовании в креативе
30:15 — Об удаленной работе и выгорании
35:50 — Что побуждает Игоря Кирикчи оставаться в индустрии
38:20 — Анекдот от Игоря Кирикчи

Игорь Кирикчи BBDO Интервью
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