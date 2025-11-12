Бренд автомасел G-Energy включили в реестр общеизвестных товарных знаков

«Газпром нефть» зарегистрировала в Роспатенте торговую марку автомобильных масел G-Energy в качестве общеизвестного товарного знака. Ранее аналогичный статус был закреплен за сетью АЗС «Газпромнефть» и брендом моторных топлив G-Drive. Об этом Sostav сообщили в компании.

Бренд G-Energy был создан в 2010 году для моторных масел, используемых в легковом и коммерческом транспорте. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, бренд G-Energy известен 85% потребителей. Включение в реестр общеизвестных товарных знаков позволит компании защитить свои розничные торговые марки и гарантировать качество товаров и услуг.