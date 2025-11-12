Бренд автомасел G-Energy включили в реестр общеизвестных товарных знаков

«Газпром нефть» зарегистрировала в Роспатенте торговую марку автомобильных масел G-Energy в качестве общеизвестного товарного знака. Ранее аналогичный статус был закреплен за сетью АЗС «Газпромнефть» и брендом моторных топлив G-Drive. Об этом Sostav сообщили в компании.
Бренд G-Energy был создан в 2010 году для моторных масел, используемых в легковом и коммерческом транспорте. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, бренд G-Energy известен 85% потребителей. Включение в реестр общеизвестных товарных знаков позволит компании защитить свои розничные торговые марки и гарантировать качество товаров и услуг.
Александр Дыбаль, начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию «Газпром нефти»:
Учитывая широкую известность наших торговых марок, важно обеспечивать охрану интеллектуальных прав от незаконного копирования. Наша маркетинговая команда расширяет применение эффективных правовых инструментов. Нам удалось добиться статуса общеизвестных товарных знаков для всех трех основных розничных брендов компании: сети АЗС «Газпромнефть», топлива G-Drive, а теперь и автомобильных масел G-Energy.