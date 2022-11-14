В Braining Group обновили HR-стратегию и визуальные гайдлайны Garage Eight

Garage Eight прошёл путь от небольшого стартапа в Санкт-Петербурге до международной IT-компании — сформировать новое позиционирование и усилить HR-стратегию бренда помогли в BrainingGroup . Команда агентства поделилась с Sostav деталями реализации кейса.

Кто наш клиент: инсайт и характер бренда

Текущий контекст меняется, мы живём и работаем в условиях неопределённости — это понимание стало триггером для обновления HR-стратегии бренда. Торговая платформа Garage Eight объединяет продукты на фондовом и финансовом рынках, инструменты для социального трейдинга и анализа, а также образовательные проекты.

Всё это создаёт для пользователя простой, прозрачный и увлекательный опыт финансирования и предлагает клиентам всё необходимое для принятия эффективного решения.

Представитель Garage Eight: Мы понимаем, что классные продукты создаются мотивированными сотрудниками в безопасной среде, поэтому ценим индивидуальность каждого участника команды. Наша реальность постоянно меняется, но к этому всё равно сложно привыкнуть. Если не прекращать вкладываться в своё развитие и находиться в среде, которая также постоянно масштабируется, то человек получает уверенность в своём будущем.

В принципы своей работы Garage Eight заложил идею беспрерывного обучения — это помогает быстро реагировать и отвечать на вызовы международного рынка. Фокусируясь на грамотной системе выстраивания команды, компания создаёт HR-стратегию с пониманием особенностей ядра целевых аудиторий, их мотиваций и релевантных преимуществ.

HR-бренд: проверка гипотез и новая стабильность

Ключевой посыл компании, который мы отразили в коммуникации бренда — трансформация. Garage Eight превращает идеи в проекты, таланты в достижения, а опыт — в новые возможности.

При формировании новой концепции HR-бренда мы выделили две основные гипотезы: первая базируется на вере в команду и создании растущей среды развития — в текущей ситуации неопределённости Garage Eight готов обеспечить финансовую стабильность своих сотрудников.

Команда работает с большими и сложными проектами, открывает новое и имеет опыт и понимание того, как действовать в постоянно изменяющейся среде.

Основной посыл: самые надёжные инвестиции — это инвестиции в себя

Вторая гипотеза заключается в вере в сам продукт: компания сохраняет активную позицию созидательности и следит за происходящими событиями — так работодатель демонстрирует, что готов справляться с новыми вызовами, самостоятельно формирует ситуацию ближайшего будущего и стремится к тому, чтобы у сотрудников оставалось все меньше нерешенных задач, мешающих продуктивной работе.

Главный тезис: создаём то, во что верим

Обе гипотезы строятся на идее новой реальности: мы предложили Garage Eight формировать позиционирование не на прогнозах будущего, а на уверенности команды в актуальности продукта, который она создаёт. С точки зрения бренда такой подход транслирует принцип всестороннего развития себя, процессов, бизнеса и продуктов.

Креативная концепция

Идея трансформации легла в основу всей HR-стратегии: компания адаптивна к любым условиям и всегда готова предложить нетривиальные решения. Это вдохновило нас на манифест и слоган «Неизменно меняемся» — своеобразную игру слов на тему стабильности в условиях нестабильности.

Иван Титов, арт-директор BrainingGroup: Несмотря на изменчивость мира, Garage Eight не замирает, а адаптируется, постоянно развивая процессы, подходы и бизнес, а также драйвит свою команду на новые свершения и челленджи.

Поддержать фундамент креативной концепции помогли саблайны «Трансформируем идеи в смелые проекты, «Преображаем новичков в уверенных профессионалов», «Развиваем инсайты в стратегии», «Адаптируем команды под запросы клиентов», «Преобразовываем опыт в прорывные решения» и другие.

Все словосочетания обязательно должны состоять из двух частей: первая отражает действие бренда, а вторая подчеркивает процесс трансформации.

Визуальная система

На этапе создания айдентики нашей задачей стало сохранение текущего визуального стиля бренда с его адаптацией под новую концепцию. За основу мы взяли визуал из недавних итераций внутренней работы команды дизайнеров, модули и фирменные смайлы Garage Eight в качестве отсылки к трансформеру, который постоянно меняется.

Нам подошла чёткая и простая сетка, которая допускает вынос некоторых элементов из модулей для создания динамики.

Ключевыми принципами обновлённого визуального стиля стал фирменный изменяющийся мастер-градиент, графические элементы в виде стрелочек, смайлов, фреймов и точек из старой айдентики, использование модулей и сложных композиций, а также живые фотографии людей в городе или офисе.

Композицию мы выстроили из кратных модулей, которые с лёгкостью адаптируются под фотографии, дизайн, тексты и логотипы.

В визуальную систему Garage Eight вошли пять основных правил:

Отдельные сетки для вертикального и горизонтальных форматов; Узнаваемый стиль размещения креативов; Обязательное использование фирменных элементов; Ограничение до двух фотографий в носителе; Использование фирменного элемента в качестве подложки на главной фотографии.

Выводы

С помощью визуальных гайдлайнов мы создали узнаваемый образ для сотрудников и соискателей, смоделировав идеальную ситуацию, в которой потенциальные соискатели и сотрудники сразу же узнают бренд.

По результатам проекта мы обновили шаблон вакансии на платформе HeadHunter и создали структуру джоб-оффера, проработали визуальное оформление бренда в соцсетях и изменили шапку компании в VK. Кроме того, в агентстве скорректировали позиционирование и коммуникацию компании, создали запоминающиеся слоганы и саблайны, а также подготовили визуальные материалы для внутреннего использования.