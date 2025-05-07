Спецпроект от LOOKY переносит пользователей в май 1945-го

Российская социальная сеть LOOKY и телеграм-канал MOSNOW запустили спецпроект, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Специально созданный AI-бот обрабатывает селфи пользователей в стилистике советских военных плакатов. Об этом Sostav рассказала команда проекта.

Артем Коновалов, креативный директор LOOKY: Идея проекта основана на одном из самых ярких и важных изобразительных жанров времен Великой Отечественной. Советский плакат стал не просто формой агитации или каналом массовой информации, но и художественным символом — мужества, стойкости и надежды на победу. Над плакатами работали известные советские художники (например, группы «Кукрыниксы» и «Окна ТАСС»), многие из этих работ стали настоящими шедеврами искусства.

Команда телеграм-канала MOSNOW: Мы предлагаем всем желающим прикоснуться к великой истории и почтить память героев. ИИ-открытка, которую можно отправить родным и близким — отличный способ это сделать. Нам важно, чтобы каждый мог поставить себя на место участников той войны и просто попробовал представить, какими усилиями далась Победа.

Бот «Плакат Победы» от LOOKY и MOSNOW предлагает случайный выбор из нескольких знаковых типажей военных времен. Герои фронта, полевые медики и труженики тыла. Часть образов разработана на основе исторических изображений — поднятия флага над Рейхстагом, плаката «Родина-мать зовет» и других.

Разработчики «Плаката Победы» также подчеркивают, что сознательно избегали излишней «милитаризации» изображений, сводя к минимуму присутствие оружия или военной техники. Акцент сделан на мирных и светлых моментах жизни.