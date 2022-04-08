Booking.сom заплатил штраф в 1,3 млрд рублей

Сервис бронирования Booking.сom выплатил оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Денежные стредства поступили в бюджет РФ. Об этом на своём сайте сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В августе 2021 года ведомство признало компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства.

В заявлении регулятора отмечалось, что агрегатор навязывал гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Из-за этого гостиницы не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com.

Сервис пытался обжаловать постановление, но проиграл судебное разбирательство с ФАС о признании незаконным решения о штрафе за недобросовестную конкуренцию. В ноябре 2021 года суд подтвердил размер штрафа.

В начале марта стало известно, что Booking.com больше не будет доступен в России. Гендиректор компании Гленн Фогель объяснил это военной спецоперацией на Украине, а также выросшими сложностями ведения бизнеса в России.