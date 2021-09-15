Booking.com оспорит штраф на 1,3 млрд рублей

Сервис по подбору и бронированию отелей Booking. com подал заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконным штраф в 1,3 млрд руб. Ранее ФАС решила оштрафовать Booking.com за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.

Компания направила документы об оспаривании вердикта. Из данных картотеки арбитражных дел следует, что суд рассмотрит это дело 29 сентября.

О наложении на сервис штрафа в размере 1,3 млрд руб. стало известно в конце августа. В Booking.com тогда заявили, что разочарованы принятым ФАС решением и собираются его опротестовать. Компания заверила, что вносит свой вклад в развитие туристической индустрии, а практику паритета цен назвала дающей возможность поддерживать экосистему путешествий.

Жалобы на Booking.сom предъявляли туристические агентства. Недовольства были связаны с договорами, которые система бронирования заключает с отельерами-контрагентами. В них она просит гарантировать ей так называемую лучшую цену. С предложением запретить работу сервиса в России выступало также Министерство культуры.