Большой взрыв: на конференции про маркетинговые технологии представят революционные перемены рынка

Раньше люди думали, что земля — плоская и держится на трех китах, а маркетинг, технологии и управление — отдельные и не связанные между собой части бизнеса. Сегодня эти три основы любой компании не могут существовать отдельно. Понятие «МарТех» — то, что их объединяет. Это кардинально новый подход, который позволяет посмотреть на задачи бизнеса с разных сторон и найти их оптимальное решение.

12 сентября на конференции «Большой взрыв: от маркетинга до МарТех» в Москве лучшие эксперты сферы расскажут о том, как построить в компании МарТех-экосистему и начать ей управлять. Участников ждёт погружение в мир самых современных инструментов digital-маркетинга и лучших зарубежных кейсов. В сочетании с экспертизой топовых спикеров и возможностью пообщаться с ними лично получится настоящий взрыв эмоций и новых идей.

Кто будет?

Более 600 руководителей и специалистов из сфер маркетинга, продаж и IT, а также всех тех, кто следит за изменениями в мире маркетинговых технологий и хочет узнать, что ждёт digital-маркетинг в ближайшие 5 лет.

Вы узнаете, как:

преобразовать маркетинг из бессвязного набора инструментов в полноценную экосистему;

работать с объемами данных за пределами человеческих возможностей;

выстраивать эффективную стратегию взаимодействия с клиентами;

внедрять современные подходы и модели управления;

усилить маркетинг компании до версии МарТех.

Почему нельзя пропустить?

10 докладов топовых экспертов интернет-маркетинга;

горячие тренды и инсайды;

комфортное общение и обмен опытом с коллегами по отделам маркетинга и продаж;

бесплатное участие по предварительной регистрации.

И самое главное, на мероприятии состоится релиз революционных перемен рынка маркетинговых технологий — подробнее в докладе директора по маркетингу и PR CoMagic Валерия Пащенко «Чистый лист».

Подробная программа и форма регистрации — на сайте конференции «Большой взрыв: от маркетинга до МарТех».

Дата: 12 сентября

Место: г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, стр. 11, Loft #3

Организаторы: CoMagic