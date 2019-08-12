Большой взрыв: на конференции про маркетинговые технологии представят революционные перемены рынка

Раньше люди думали, что земля — плоская и держится на трех китах, а маркетинг, технологии и управление — отдельные и не связанные между собой части бизнеса. Сегодня эти три основы любой компании не могут существовать отдельно. Понятие «МарТех» — то, что их объединяет. Это кардинально новый подход, который позволяет посмотреть на задачи бизнеса с разных сторон и найти их оптимальное решение.
12 сентября на конференции «Большой взрыв: от маркетинга до МарТех» в Москве лучшие эксперты сферы расскажут о том, как построить в компании МарТех-экосистему и начать ей управлять. Участников ждёт погружение в мир самых современных инструментов digital-маркетинга и лучших зарубежных кейсов. В сочетании с экспертизой топовых спикеров и возможностью пообщаться с ними лично получится настоящий взрыв эмоций и новых идей.
Кто будет?
Более 600 руководителей и специалистов из сфер маркетинга, продаж и IT, а также всех тех, кто следит за изменениями в мире маркетинговых технологий и хочет узнать, что ждёт digital-маркетинг в ближайшие 5 лет.
Вы узнаете, как:
- преобразовать маркетинг из бессвязного набора инструментов в полноценную экосистему;
- работать с объемами данных за пределами человеческих возможностей;
- выстраивать эффективную стратегию взаимодействия с клиентами;
- внедрять современные подходы и модели управления;
- усилить маркетинг компании до версии МарТех.
Почему нельзя пропустить?
- 10 докладов топовых экспертов интернет-маркетинга;
- горячие тренды и инсайды;
- комфортное общение и обмен опытом с коллегами по отделам маркетинга и продаж;
- бесплатное участие по предварительной регистрации.
И самое главное, на мероприятии состоится релиз революционных перемен рынка маркетинговых технологий — подробнее в докладе директора по маркетингу и PR CoMagic Валерия Пащенко «Чистый лист».
Подробная программа и форма регистрации — на сайте конференции «Большой взрыв: от маркетинга до МарТех».
Дата: 12 сентября
Место: г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, стр. 11, Loft #3
Организаторы: CoMagic