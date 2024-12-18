Большинство россиян перед праздниками стали следить за скидками

72% опрошенных россиян в преддверии праздников начали следить за скидками и приобретать дорогостоящие продукты только по акции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование маркетплейса «Выберу.ру».

28% респондентов намерены оплатить новогодний стол кешбэком, накопленным за год. 15% интервьюируемых планируют покупать подарки на бонусы от банков и магазинов.

Экономить намерены 14% опрошенных, они откажутся от новогодних нарядов и посещений салонов красоты. Ещё 6% респондентов рассказали о планах купить праздничную одежду на ресейл-платформах вместо приобретения новых вещей в магазинах.

73% интервьюируемых уверены, что предпраздничные привычки помогут им сэкономить до 50 тыс. руб. До 15% рассчитывают сберечь до 100 тыс. руб., 7% — больше 100 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потратить на новогодние праздники свыше 25 тыс. руб. Опрошенные хотят накупить подарки на 8,5 тыс. руб.