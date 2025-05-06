Большинство россиян ожидают повышения цен на майских праздниках

В этом году праздничные траты на майских каникулах сопровождаются настороженностью: 80% россиян ожидают повышения цен. Об этом говорится в исследовании ORO , которое есть в распоряжении Sostav.

Больше трети респондентов думают, что рост цен будет значительным, 43% надеются, что повышение стоимости товаров будет умеренным. В реальность выгодных скидок верит лишь 1% участников опроса.

Продукты питания и напитки остаются наиболее востребованными для получения скидок. Вторыми по популярности идут товары для отдыха. Молодежь младше 35 лет надеется на акции не только в этих категориях, но и на одежду, обувь, технику и электронику. Старшее поколение в меньшей степени рассчитывает на праздничные предложения. Среди россиян с высоким доходом, планирующих поездки в период праздников, особенно заметен интерес к скидкам на туры — 21% против 12% среди всех респондентов.

Главным ориентиром при покупке у россиян становятся акции и специальные предложения. Далее идут низкая цена, качество и возможность получить кэшбэк. Покупка в рассрочку остается нишевым решением — ее рассматривают только 4% потребителей.

Для аудитории 18−34 лет качество товаров важнее их стоимости, а внимание к бренду выше, чем в других возрастных группах. Респонденты с высоким уровнем дохода также демонстрируют приоритетное отношение к качеству (42% против 31% среди всех опрошенных). Кроме того, они уделяют больше внимания натуральности и экологичности товаров, удобству и уровню сервиса при покупке, гарантии и сроку службы.

Предпочтения также зависят от места проживания потребителей. Например, жители Уральского региона заметно чаще ориентируются на экологичность товаров (35% против 24% по России).

Маруся Нерсесян, директор по развитию ORO: Финансовая осторожность — доминирующая стратегия потребления в праздники. Многие россияне жестко контролируют расходы, а каждый восьмой и вовсе отказывается от дополнительных трат. Особенно это заметно среди неработающих: почти четверть из них не планируют никаких праздничных расходов.

В опросе участвовали 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением больше 100 тыс. человек.