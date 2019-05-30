Больше половины россиян стараются соблюдать диеты

В опросе, проведенном ВЦИОМ, 59% граждан признались, что следят за своим питанием. 7% делают это по рекомендации врача, 13% сели на диету самостоятельно, а еще 39% просто стараются есть сбалансированную пищу.

Одновременно с этим увеличилось количество людей, которые жалуются на невозможность следить за своим рационом из-за нехватки денег — таких стало 19% вместо 14% как раньше. 21% опрошенных заявил, что употребляет в пищу любые продукты, так как является здоровым человеком.

При этом увеличилось количество людей, которые употребляют алкоголь. В 2018 году о своем принципиальном отказе от спиртного сообщали 40% россиян, а сейчас только 33%. 43% трезвенников из этого числа приходится на людей в возрасте 60+.

Время от времени алкоголь себе позволяют 67% граждан, но в большинстве случаев они пьют не больше нескольких раз в месяц. Два-три раза в месяц пьют 18% людей — 27% среди мужчин и 10% среди женщин.

Диспансеризацию в этом году прошли 19% граждан против 15% в 2018 году. 39% опрошенных проходили комплексное обследование в течение последних трех лет.