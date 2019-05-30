Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+3
Поста
Форум
+12
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.05.2019 в 11:10

Больше половины россиян стараются соблюдать диеты

Граждане следят за своим питанием, 7% из них соблюдают рекомендации врача

1
Depositphotos

В опросе, проведенном ВЦИОМ, 59% граждан признались, что следят за своим питанием. 7% делают это по рекомендации врача, 13% сели на диету самостоятельно, а еще 39% просто стараются есть сбалансированную пищу.

Одновременно с этим увеличилось количество людей, которые жалуются на невозможность следить за своим рационом из-за нехватки денег — таких стало 19% вместо 14% как раньше. 21% опрошенных заявил, что употребляет в пищу любые продукты, так как является здоровым человеком.

При этом увеличилось количество людей, которые употребляют алкоголь. В 2018 году о своем принципиальном отказе от спиртного сообщали 40% россиян, а сейчас только 33%. 43% трезвенников из этого числа приходится на людей в возрасте 60+.

Время от времени алкоголь себе позволяют 67% граждан, но в большинстве случаев они пьют не больше нескольких раз в месяц. Два-три раза в месяц пьют 18% людей — 27% среди мужчин и 10% среди женщин.

Диспансеризацию в этом году прошли 19% граждан против 15% в 2018 году. 39% опрошенных проходили комплексное обследование в течение последних трех лет.

ВЦИОМ
ВЦИОМ
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.