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18+
18.02.2025 в 14:12

Больше 1 млн человек в январе столкнулись со страницами для кражи Telegram

Злоумышленники делают страницы похожими на экраны в мессенджерах

В январе с предупреждениями о страницах, созданных для кражи учетных записей в Telegram, столкнулись свыше 1,19 млн человек. Число потенциальных жертв такого фишинга впервые превысило 1 млн в месяц. В сравнении с декабрем показатель вырос на 20%, с ноябрем — на 58%. Таковы данные «Яндекс Браузера», которые есть в распоряжении Sostav.

Предупреждения о фишинговых страницах, рассчитанных на пользователей WhatsApp, в январе получили свыше 500 тыс. пользователей «Яндекс Браузера». Это на 12% больше, чем в ноябре. Многие страницы оформлены в том же стиле, что и экран чата в WhatsApp. Переписка ведется от лица сотрудников банков, специалистов по инвестициям или ясновидящих. Аферисты могут убедить пользователя сообщить им номер телефона, привязанный к аккаунту, и код для входа.

Ранее Центробанк составил портрет жертв кибермошенников. Чаще всего это работающие женщины 25−44 лет со средним доходом и образованием, которые проживают в городе и имеют постоянную занятость.

Яндекс.Браузер WhatsApp Telegram Мошенники
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