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04.02.2024 в 15:55

Более половины россиян боятся остаться без смартфона

Привязанность к технике испытывают более 66% владельцев мобильных телефонов

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У 66% россиян наблюдаются признаки номофобии, то есть боязни остаться без мобильного телефона, пишет издание Inс. Russia со ссылкой на исследование, проведенное группой «Ренессанс страхование» и компанией «Ситилинк».

Привязанность к смартфонам 25% опрошенных объясняют напряженным темпом жизни, еще 22% боятся пропустить важный звонок или сообщение, а 20% россиян просто хотят быть в курсе всех новостей. Исследование также выявило, что 66% респондентов задумываются о защите гаджета: 45% покупают на смартфон пленку или дополнительное стекло, 19% приобретают противоударные чехлы, а 3% оформляют страховку.

Однако привязанность к устройству порождает плохие привычки. Так, 62% опрошенных оставляют смартфон на зарядке на ночь рядом с собой, 36% смотрят видеоролики во время еды, а 32% всегда берут смартфон с собой в уборную.

Напомним, согласно исследованию сервиса SuperJob, 45% россиян считают себя зависимыми от гаджетов и интернета и объясняют это тем, что не могут остаться без связи. Некоторые воспринимают гаджеты и интернет как естественную среду обитания. При этом цифровая зависимость россиян растет: число тех, кто не может или не хочет отдыхать от гаджетов, за два года увеличилось с 54 до 61%.

Смартфон
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