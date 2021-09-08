Более 70% пользователей интернета серьезно относятся к конфиденциальности данных

Пользователи хотят видеть только ту рекламу, которую находят полезной. 70% респондентов от 16 до 74 лет отметили, что им небезразлично, как используется информация о них, собранная во время нахождения в Сети. Об этом сообщается в исследовании, проведенном Ipsos по заказу Google.

Более двух третей (68%) опрошенных заявили, что им не нравится то, как компании используют их данные в маркетинговых целях. 9 из 10 пользователей сообщили, что они покупают товары только тех брендов, чьи предложения и рекомендации актуальны для них. Только 3% респондентов считают, что имеют полный контроль над своими данными в интернете.

Согласно результатам международного опроса Ipsos:

Участники, которые чувствовали личную связь с брендом, чаще разрешали использовать свои данные для показа актуальных предложений;

Вероятность положительной реакции респондентов на рекламу возрастала в три раза, если они чувствовали, что могут контролировать использование своих данных;

Чем ближе человек к тому, чтобы совершить покупку, тем выше вероятность, что реклама покажется ему актуальной и принесет положительные эмоции.

80% опрошенных отметили, что их беспокоит возможность ненадлежащего использования личной информации. Однако 93% согласились предоставить компаниям в обмен на услуги такие персональные данные, как имя, адрес, контактная информация и сведения о семье. Так, компании с высоким уровнем цифровой зрелости лучше адаптируются к меняющимся желаниям потребителей и имеют вдвое больше шансов увеличить свою долю рынка.

При безответственном отношении к данным бренды рискуют утратить доверие и уважение покупателей. Люди хотят чувствовать, что они управляют своими данными, поэтому им необходимо предоставлять инструменты для настройки конфиденциальности. Кроме того, эксперты рекомендуют маркетологам тщательно объяснять покупателям преимущества обмена и предугадывать потребности клиентов, своевременно предоставляя им актуальную информацию.

В России поделиться сведениями о себе с компаниями за плату или на условиях обезличенности согласились 46% граждан. Более охотно на это идут миллениалы и зумеры. Люди пожилого возраста, наоборот, в большей степени предпочитают не разглашать личную информацию.