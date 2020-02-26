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26.02.2020 в 17:10

Богатые и популярные: как Sport24 и PwC составляли рейтинг самых успешных спортсменов России

По совокупности факторов в первую тройку вошли Шарапова, Нурмагомедов и Овечкин

В конце 2019 года спортивное СМИ Sport24, входящее в холдинг S8.Capital , и сеть аудиторско-консалтинговых фирм PwC в России впервые представили рейтинг «50 самых успешных спортсменов России». В исследовании учитывались как привычные показатели — сумма контрактов или количество подписчиков в соцсетях, так и нетривиальные: благотворительная деятельность и деловые успехи спортсменов.

Оценка и верификация

Когда в PwC и Sport24 задумались о создании рейтинга, то дольше всего обсуждали, что можно вложить в понятие «успешный спортсмен». Ведь спорт сегодня — это не только рекорды и медали, но еще и бизнес. Поэтому решили включить и тех, у кого наряду с богатой спортивной биографией и большими контрактами есть реальные успехи на рынке и маркетинговый потенциал.

Марина Крылова, инициатор создания рейтинга, редактор Sport24:

У российского спортивного рынка есть своя специфика. Если на Западе спорт и бизнес всегда где-то рядом, то у нас эти сферы часто даже не пересекаются. В этом смысле результаты рейтинга очень показательны. Так, почти все участники топ-10 живут за границей и выстраивают свои карьеры по западному типу. Из первой тройки (Нурмагомедов, Овечкин, Шарапова) в России задержался только Хабиб. Но учитывая контракт с UFC, его точно нельзя заподозрить в отсутствии четкой бизнес-стратегии.

При формировании первоначального списка использовались аналогичные рейтинги, где спортсмены ранжировались в основном по уровню общих доходов и популярности, а также заявки сборных России на крупные международные соревнования по различным видам спорта за последние пару лет. Отдельно туда выборочно включили ведущих спортсменов на основе экспертных оценок команды PwC.

Рейтинг ранжирован по уровню доходов

В лонг-лист попали 150 действующих спортсменов с российским гражданством. Позже список сократили вдвое и на его основании сформировали шорт-лист, куда вошли 50 спортсменов с крупнейшими доходами от спортивной деятельности и ещё 25 спортсменов с наибольшим объемом рекламных доходов, количеством подписчиков в социальных сетях и поисковых запросов с их именем. Этот список формировался на основе экспертных оценок команды PwC и их коллег из Sport24.

Рейтинг ранжирован по количеству подписчиков
Рейтинг ранжирован по медиаиндексу

Итоговый список формировался с помощью экспертного совета рейтинга. В него вошли представители брендов-спонсоров, рекламных агентств и спортивного бизнеса. Среди них — вице-президент UFC и глава UFC по России и СНГ Андрей Громковский, известный блогер Василий Уткин, хоккейный агент Алексей Дементьев и другие. Они решали самую сложную задачу — максимально объективно оценить и верифицировать финансовое состояние и маркетинговый потенциал спортсменов, а также их сторонние коммерческие и благотворительные проекты. Для сбалансированности итогового индекса установили специализированные коэффициенты для каждого критерия.

Наибольший коэффициент был присвоен объему рекламных доходов, что позволило отметить тех атлетов, которые уже обладают сильным медийным брендом и востребованы среди спонсоров и рекламодателей. Чуть меньшие значения присвоили остальным финансовым и медийным показателям, за исключением поисковых запросов. Наконец, в третью группу показателей вошли поисковые запросы в Google и «Яндекс», а также деловая и благотворительная активность — их суммарный вес при расчете итогового индекса составил 0,2.

Ася Шалимова, менеджер практики консультационных услуг для компаний спортивной индустрии PwC в России:

В России не принято публично говорить о благотворительности, а наличие у спортсмена собственного бизнеса часто сопровождается предубеждением аудитории насчет профессионального отношения к спортивной карьере.

Тем не менее, мы приняли решение, что для формирования объективного взгляда на успешность спортсмена нам требуется включить в расчеты данные критерии. В части бизнеса мы учитывали факт наличия у спортсменов доли в компаниях, которые вели коммерческую деятельность в 2019 году, или факт осуществления инвестиций за рассматриваемый период.

При определении компаний, которыми владеют спортсмены, опирались на релевантные базы данных, например, СПАРК. А вот для всех остальных типов активностей основным источником информации стали новостные ленты и ресурсы экспертного совета рейтинга.

Кто самый успешный?

Больше всего в списке оказалось футболистов — 20 человек. Среди них абсолютный лидер во всём — от доходов ($4,8 млн) до упоминаний в СМИ (более 101 тыс.) и количества подписчиков в соцсетях (почти 1,4 млн) — форвард «Зенита» Артем Дзюба (4 место рейтинга).

На втором месте по представленности — хоккеисты. В рейтинг попали 15 игроков российских и североамериканских клубов. Здесь лидер — нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин (2 место). За год он заработал $14,5 млн, а по количеству подписчиков и упоминаний в СМИ опередил даже Артема Дзюбу — более 1,5 млн и 116 тыс. соответственно.

По три спортсмена представляют баскетбол, теннис, фигурное катание и ММА. Лидер по доходам среди них — Мария Шарапова ($17,4 млн, 3 место). Зато она почти в пять раз уступает бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову ($10 млн, 1 место) по количеству подписчиков в соцсетях и в два раза — по упоминаниям в СМИ. У баскетболистов лидирует центровой подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов с годовым доходом в $9,1 млн (7 место), а у фигуристок — Алина Загитова, заработавшая за прошлый год $3,8 млн (15 место).

Топ-3 (баскетбол)
Топ-3 (ММА)
Топ-3 (теннис)

Есть в рейтинге и три «одиночника»: боксер Сергей Ковалев ($12,1 млн, 6 место), автогонщик Даниил Квят ($300 тыс., 42 место) и пловчиха Юлия Ефимова ($200 тыс., 49 место). Нельзя не отметить и еще одну уникальную для подобных рейтингов тройку — натурализованных россиян Ари (43 место), Фернандес (39 место) и Гильерме (44 место). Несколько лет назад все трое были обычными бразильскими легионерами «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива», а в последние годы отметились на поле в футболках сборной России. Заметим, что обычно в списки самых успешных и знаковых российских спортсменов попадают только граждане РФ из ближайшего зарубежья, поэтому включение южноамериканских экс-легионеров стало ноу-хау этого рейтинга.

Гендерное неравенство

Организаторы выделяют несколько интересных и общих для всех видов спорта трендов, которые обнаружились при составлении рейтинга. Например, публичной благотворительностью занимаются до 60% всех спортсменов, вошедших в шорт-лист из 75 человек. Также любопытная особенность — спортсмены из мира единоборств зачастую ведут бизнес, связанный с производством и реализацией спортивной экипировки, а футболисты, будучи самыми популярными спортивными селебрити, традиционно активны в благотворительной деятельности.

К слову, больше всего успешных спортсменов оказалось в петербургском «Зените» — семь человек, включая Артёма Дзюбу. Правда, они значительно уступают своему именитому одноклубнику по всем показателям. В деньгах и упоминаниях в СМИ с форвардом не может сравниться никто из футболистов, а вот в соцсетях его догоняет напарник по сборной России и игрок «Валенсии» Денис Черышев (26 место), у которого более 1,2 млн подписчиков.

В хоккее хорошо заметна разница в доходах: нападающий столичных «армейцев» Кирилл Капризов (34 место), несмотря на статус обладателя Кубка Гагарина и звание Олимпийского чемпиона, за прошедший год заработал в 12 раз меньше Овечкина — $1,2 млн. Это самый низкий показатель не только среди хоккеистов, но и среди всех представителей командных видов спорта. Обогнали Капризова даже баскетболисты: Алексей Швед ($4 млн, 14 место) и Виталий Фридзон ($1,5 млн, 40 место).

Непобедимый пока Нурмагомедов заработал в уходящем году $10 млн, а его предтеча «Последний Император» Федор Емельяненко (36 место) «всего» $700 тыс. Это самый большой разрыв в доходах между первым и вторым местом в рамках одного вида спорта. Третий боец ММА из списка Забит Магомедшарипов (50 место) заработал $300 тыс., меньше него — лишь пловчиха Юлия Ефимова ($200 тыс). Но зато по количеству подписчиков в соцсетях — более 2 млн — Магомедшарипов занимает уверенное третье место в рейтинге.

Хорошо заметно благодаря рейтингу и гендерное неравенство среди самых успешных отечественных атлетов: на 45 мужчин в рейтинге всего пять девушек. Причем среди них нет ни одной представительницы командных видов спорта.

И еще немного статистики: первая десятка рейтинга родилась еще при СССР, то есть до 26 декабря 1991 года. Самый молодой из них — хоккеист Артемий Панарин (9 место) — появился на свет буквально за два месяца до этой даты — 30 октября 1991 года. К слову, остальные девять спортсменов из топ-10 родились в 80-е годы, и к сегодняшнему дню уже преодолели 30-летний рубеж.

Sport24 — российское спортивное интернет-издание, основанное в 2018 году. По данным «Медиалогии», по итогам 2019 года Sport24 — первое по цитируемости спортивное издание в России.

PwC S8 Capital Sport24
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