Выручка Bloomberg от рекламы и мероприятий выросла на 73% в первом полугодии

Американская медиакомпания Bloomberg Media ожидает, что в этом году доходы от рекламы будут самыми высокими в истории, а продажи в Европе превысят мировые показатели, сообщает издание Campaign. Выручка компании от рекламы и проведения мероприятий уже выросла на 73% в первом полугодии 2021 года, в том числе на 47% — от «основной рекламы».

Фактические показатели компания не раскрывает, но по словам генерального директора Bloomberg Джастина Смита, изданию удалось выручить от рекламы на 30% больше средств, чем за первое полугодие 2019 года.

Выручка медиакомпании от диджитал-рекламы увеличилась на 59%, от ТВ-рекламы — на 30%, на радио рост составил 35%, в печатной прессе — 28%. В Европе рекламная выручка выросла на 62%, что обусловлено высоким спросом на интернет-рекламу (+79%) — это крупнейшая статья доходов Bloomberg Media. Самый быстрый рост показали три сегмента: товары класса люкс, автомобили и финансовые услуги.

Bloomberg принадлежит финансовый сервис Bloomberg Terminal, сервис новостей Bloomberg News, семейство телеканалов Bloomberg Television, стриминговый сервис Bloomberg Quicktake и радио Bloomberg Radio, а также журналы Bloomberg Markets, Bloomberg BusinessWeek, сайты Bloomberg.com и BusinessWeek.com.

Также за первые шесть месяцев 2021 года Bloomberg увеличила базу подписчиков на 34%, до 325 тыс., при этом около 40% из них находится за пределами США. К концу года компания ожидает роста подписок до 400 тыс.

По словам главы отдела продаж в Европе Дункана Чейтера, рекламные доходы Bloomberg начали восстанавливаться еще в третьем квартале 2020 года. Средний размер рекламного контракта увеличился на 144%. Одной из причин роста европейского бизнеса компании он называет интерес к конференции ООН по изменению климата, которая прошла в Глазго в этом году.

Ранее стало известно, что Forbes Media, которая издает журнал Forbes, обсуждает возможность проведения IPO через слияние с Magnum Opus Acquisition. Стоимость компании может составить $650 млн.