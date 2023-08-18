В России предложили блокировать средства и имущество бизнеса, незаконно выводящего деньги

В России предложили ввести блокировку средств и имущества бизнеса, который незаконно выводит денежные средства из страны. Помимо этого, предлагается установить порядок приостановления деятельности иностранных компаний, «который повысит уровень защищённости потребителей». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол решения общественного совета Роспотребнадзора.

«Членами совета выражена солидарность в необходимости проработки законодательных механизмов, которые бы позволили в судебном порядке блокировать денежные средства и имущество недобросовестных участников рынка для остановки незаконного вывода иностранными компаниями денежных средств в РФ и обеспечить гарантийные обязательства перед потребителями», — указано в документе, цитату из которого приводит издание.

В качестве примера недобросовестности бизнеса зампред общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов назвал ситуацию с отключением онлайн-сервисов Mercedes-Benz в России, которые позволяли оперативно обнаружить и устранить причину поломки машин.

«И это не единичный случай. Практически все иностранные компании, которые продавали сложные технические товары, уходя из России, не предпринимали шагов, которые требует наше законодательство по защите прав потребителей», — подчеркнул Павлов, добавив, что «некоторые недобросовестные практики по уходу бизнес» из страны удалось пресечь, но «на всё внимание не хватило».

По словам общественника, проблема остаётся актуальной, поскольку у многих зарубежных компаний сохраняются счета в России.

В пресс-службе Роспотребнадзора изданию заявили, что «внимательно изучают инициативы», предложенные членами общественного совета.

Ранее аналитик Максим Осадчий, применив принцип Парето, оценил масштаб вывода иностранными компаниями капитала из России в $36 млрд. За год — с марта 2022-го по март 2023 года — зарубежные компании провели 200 сделок по реализации активов. Тогда управляющий партнёр аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева говорила «Известиям», что $36 млрд — это не значимая для российского рынка сумма потерь.