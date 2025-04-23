Банки начали ужесточать политику в отношении «экономных» клиентов

Российские банки стали пересматривать отношение к клиентам, которые пользуются кредитными картами исключительно в беспроцентный период. Такие владельцы кредиток все чаще сталкиваются с ограничением лимитов или полной блокировкой расходных операций. Причина — снижение доходности розничного кредитования на фоне высоких ключевых ставок и роста издержек на бонусные программы. Об этом сообщает РБК.

Как пояснил зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес, теперь приоритет отдается не объему клиентов, а их качеству с точки зрения доходности. Пользователи, которые кладут заемные деньги на депозиты, превращаясь из заемщиков в «рационализаторов», создают для банков дисбаланс. Подобные схемы уже называют «банковскими каруселями», и с осени 2024 года большинство крупных банков начали бороться с этим явлением.

Как пишет РБК, сокращение лимитов затронуло клиентов не только «Уралсиба», но и таких крупных игроков, как «Альфа-банк», «Ренессанс Банк» и «Совкомбанк». С начала апреля держатели кредиток этих организаций активно жалуются на проблему, размещая отзывы на Banki.ru.

Тывес уточнил, что речь не идет о наказании всех пользователей, укладывающихся в грейс-период, — решения принимаются индивидуально. Банк может оставить кредитку, если клиент приносит доход по другим продуктам: вкладам, инвестициям или ипотеке.

Такая стратегия банков — способ оптимизации капитала и снижения резервов под неиспользуемые лимиты. Однако в условиях растущей конкуренции с финтехами и маркетплейсами это может обернуться оттоком лояльной аудитории. Поэтому банки вынуждены балансировать между сокращением затрат и сохранением привлекательности кредитных продуктов.

По данным Объединенного кредитного бюро, рынок кредитных карт в России демонстрирует отрицательную динамику выдач. Так, в марте 2025 года количество выдач кредиток сократилось на 13% по сравнению с февралем и на 47% по отношению к марту 2024-го. В количественном выражении россияне оформили 1,32 млн новых кредитных карт на сумму 160,94 млрд руб.