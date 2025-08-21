Sostav.ru

21.08.2025 в 18:50

Блогеру Лерчек продлили домашний арест

Дело о выводе денег против Валерии Чекалиной возбудили в прошлом году

Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, на 1 месяц и 7 суток. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

В октябре 2024 года Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина задержали по делу о незаконном переводе за границу свыше 251 млн руб.

Чекалиных вместе с их бизнес-партнером Романом Вишняком обвиняют в совершении валютных операций с использованием подложных документов. По версии следствия, при продаже онлайн-курсов фитнес-марафонов они оформляли договоры с зарубежной компанией, оплату получали на иностранные счета, а российским органам валютного контроля предоставляли ложные данные.

В мае этого года стало известно, что задолженность Лерчек перед ФНС составляет 28,3 млн руб. У Артема Чекалина нет долга перед налоговой.

