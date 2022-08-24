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24.08.2022 в 11:15

У «М.Видео» появится цифровой блогер Эм.Ви

Компания проводит запрос цен на создание 3D-персонажа

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Компания ООО «МВМ» (бренды «М.Видео» и «Эльдорадо») проводит запрос коммерческих предложений на создание виртуального блогера (3D-персонажа), следует из документации, представленной на торговой площадке B2B-Center. Заявки принимаются до 29 августа 2022 года.

Согласно фабуле проекта, компания планирует разработать своего цифрового блогера Эм.Ви, «которая нереально круто разбирается в технике». В карточке персонажа говорится, что Эм.Ви — молодая девушка, которая ярко и модно одевается. У неё будет своё приветствие: «Всем Эм.Привет!» и фирменный жест.

Внешность цифрового блогера будет создаваться «на основе референсов популярных девушек». В качестве примеров представлены американская актриса Зендея и российская певица Дора. В референсах компании использован образ Лил Микелы — виртуального Instagram-блогера (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России).

Фото: референс «МВМ» Фото: референс «МВМ» Фото: референс «МВМ»

В техническом задании указано, что победитель должен будет заниматься:

  • разработкой концепта аватара с подбором рефов;
  • сборкой реалистичного 3D-лица и тела по аналогу Лил Микелы, включая текстуры лица, волосы, риг и т. д.;
  • ручной доработкой с художником-аниматором до киношного качества.

В «М.Видео» ответили Sostav, что «сейчас не готовы делиться подробностями». В компании ожидают, что запустят проект до конца года.

М-Видео
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